Полякова показала, як у неї в квартирі тече стеля в центрі Києва

На відео можна помітити, що через воду на стелі в багатьох місцях з'явилися жовті плями і розводи.

Оля Полякова поскаржилася на стелю у квартирі, яка протікає (відео: YouTube)

Артистка також зайшла в кімнату до своєї старшої дочки Маші, щоб показати, що і у неї в кімнаті протікає стеля. При цьому через воду навіть мокра стіна, а в кутку стоїть відерце.

В цей час 16-річна дочка перебувала у своєму ліжку і сказали матері, щоб вона вийшла з її кімнати.

Полякова також показала величезні бурульки, які звисають із даху і дістають до її вікна. Співачка заявила, що після численних звернень в ЖЕК нарешті прийшов чоловік, який збив бурульки.

При цьому видно, що вони падають на землю, і внизу можуть проходити люди, оскільки нічого не огороджено.