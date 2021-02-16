RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Полякова показала, як у неї в квартирі тече стеля в центрі Києва

Автор: Роман Мирончук

Популярна українська співачка Оля Полякова показала своїм фоловерам, як у неї вдома у квартирі протікає стеля. При цьому їй доводиться навіть підставляти посуд і відра, щоб вода не капала на підлогу.

Відео зі своєї квартири в Печерському районі вона опублікувала в Instagram-сторіз.

На відео можна помітити, що через воду на стелі в багатьох місцях з'явилися жовті плями і розводи.

Оля Полякова поскаржилася на стелю у квартирі, яка протікає (відео: YouTube)

Артистка також зайшла в кімнату до своєї старшої дочки Маші, щоб показати, що і у неї в кімнаті протікає стеля. При цьому через воду навіть мокра стіна, а в кутку стоїть відерце.

В цей час 16-річна дочка перебувала у своєму ліжку і сказали матері, щоб вона вийшла з її кімнати.

Полякова також показала величезні бурульки, які звисають із даху і дістають до її вікна. Співачка заявила, що після численних звернень в ЖЕК нарешті прийшов чоловік, який збив бурульки.

При цьому видно, що вони падають на землю, і внизу можуть проходити люди, оскільки нічого не огороджено.

Нагадаємо, Полякова потрапила в скандал з Камалією, обізвавши її "величезної з товстими ногами". Інцидент стався на шоу "Маска". На ньому обговорювали фігуру героя і один з членів журі Дзідзьо запропонував кандидатуру Камалії. На що Полякова сказала, що це точно не вона, оскільки "Камалія - цицьката, здорова і з великими ногами".

Раніше Полякова звинуватила Могилевську в фотошопі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Оля Поляковашоубиз
Читайте також
Не зобов'язана всім подобатися: Полякова влаштувала пранк і розкрила непривабливу правду про себе
Кароль зізналася, що навмисно використовувала Полякову для промо свого кліпу: це моє рішення
Прогноз погоди