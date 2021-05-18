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Користь чи шкода: ендокринолог розкрила правду про каву без кофеїну

Автор: Тетяна Турчанікова

Кава з 0% кофеїну - це цикорій або трав'яні чаї. А той напій, який продається в магазинах з маркуванням "Без кофеїну" або "Декаф", все одно має у своєму складі кофеїн від 1 до 3%.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва

Ця кава без кофеїну - зовсім не є особливим сортом кави, для її приготування беруть звичайні кавові зерна і видаляють кофеїн. Аромат і смак залишається, але немає стимулюючого і підбадьорливого ефекту, як у натуральногї кави.

Як прибирають кофеїн із зерен

Для цього використовують 4 способи екстракції:

  • за допомогою розчинника дихлорметану,
  • за допомогою розчинника етилацетату,
  • вугільний метод,
  • за допомогою СО2.


Кава без кофеїну - маркетинговий хід? (фото: pexels.com)

Якщо не вказано спосіб обробки або написано "природний спосіб", значить, кофеїн видаляли за допомогою розчинників.

  • Дихлорметан - з ним можуть бути нюанси, це потенційний токсин і канцероген. Я б не розглядала варіант декафа, отриманого з його допомогою. Проблема в тому, що не всі виробники пишуть на етикетках, який метод екстракції використовують.
  • Етилацетат - відносно нешкідливий розчинник, по суті, ефір оцтової кислоти.
  • Вугільний метод ( SWP) - безпечна технологія за допомогою активованого вугілля. Для отримання органічного декафа використовують тільки її.
  • Обробка вуглекислим газом - теж нешкідлива процедура, яка прибирає тільки кофеїн, залишаючи смак і аромат.

Але без ілюзій, декаф в будь-якому випадку буде не таким ароматним і смачним, як натуральна кава, бо в процесі обробки пошкоджуються ароматичні сполуки. І підсмажують його сильніше, тому може відчуватися гіркота і кислий смак, особливо - якщо в складі є робуста. Тому обирайте 100% арабіку або каву з мінімальною кількістю робусти.

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Плюси декафа

- немає побічних ефектів кофеїну: головний біль, підйом артеріального тиску, тахікардія,

- зберігаються корисні речовини: антиоксиданти, марганець, магній, калій,

- не викликає безсоння.

Мінуси декафа

- не дає бадьорості та енергії,

- може викликати печію, кислотний рефлюкс,

- містить ті ж антинутрієнти, що і натуральна кава, тому не варто ним захоплюватися.

Нагадаємо, ендокринолог розповіла, як дієти можуть призвести до проблем із зубами.

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