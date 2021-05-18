Польза или вред: эндокринолог раскрыла правду о кофе без кофеина

Этот кофе без кофеина - вовсе не является особым сортом кофе, для его приготовления берут обычные кофейные зерна и удаляют кофеин. Аромат и вкус остается, но нет стимулирующего и бодрящего эффекта, как у натурального.

Как убирают кофеин из зерен

Для этого используют 4 способа экстракции:

с помощью растворителя дихлорметана,

с помощью растворителя этилацетата,

угольный метод,

с помощью СО2.

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Кофе без кофеина - маркетинговый ход? (фото: pexels.com)

Если не указан способ обработки или написано "природный способ", значит, кофеин удаляли с помощью растворителей.

Дихлорметан - с ним могут быть нюансы, это потенциальный токсин и канцероген. Я бы не рассматривала вариант декафа, полученного с его помощью. Проблема в том, что не все производители пишут на этикетках, какой метод экстракции используют.

Этилацетат - относительно безвредный растворитель, по сути, эфир уксусной кислоты.

Угольный метод (SWP) - безопасная технология с помощью активированного угля. Для получения органического декафа используют только ее.

Обработка углекислым газом - тоже безвредная процедура, которая убирает только кофеин, оставляя вкус и аромат.

Но без иллюзий, декаф в любом случае будет не таким ароматным и вкусным, как натуральный кофе, так как в процессе обработки повреждаются многие ароматические соединения. И поджаривают его сильнее, поэтому может чувствоваться горечь и кислый вкус, особенно - если в составе есть робуста. ⠀

Поэтому выбирайте 100% арабику или кофе с минимальным количеством робусты.

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Плюсы декафа

- нет побочных эффектов кофеина: головная боль, подъем АД, тахикардия и прю,

- сохраняются полезные вещества: антиоксиданты, марганец, магний, калий,

- не вызывает бессонницу.

Минусы декафа

- не дает бодрости и энергии,

- может вызывать изжогу, кислотный рефлюкс,

- содержит те же антинутриенты, что и натуральный кофе, поэтому не стоит им увлекаться.