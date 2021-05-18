Польза или вред: эндокринолог раскрыла правду о кофе без кофеина

Кофе с 0% кофеина - это цикорий или травяные чаи. А тот напиток, который продается в магазинах с маркировкой "Без кофеина" или "Декаф", все равно содержит кофеин от 1 до 3%.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева
Этот кофе без кофеина - вовсе не является особым сортом кофе, для его приготовления берут обычные кофейные зерна и удаляют кофеин. Аромат и вкус остается, но нет стимулирующего и бодрящего эффекта, как у натурального.
Для этого используют 4 способа экстракции:
Кофе без кофеина - маркетинговый ход? (фото: pexels.com)
Если не указан способ обработки или написано "природный способ", значит, кофеин удаляли с помощью растворителей.
Но без иллюзий, декаф в любом случае будет не таким ароматным и вкусным, как натуральный кофе, так как в процессе обработки повреждаются многие ароматические соединения. И поджаривают его сильнее, поэтому может чувствоваться горечь и кислый вкус, особенно - если в составе есть робуста. ⠀
Поэтому выбирайте 100% арабику или кофе с минимальным количеством робусты.
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- нет побочных эффектов кофеина: головная боль, подъем АД, тахикардия и прю,
- сохраняются полезные вещества: антиоксиданты, марганец, магний, калий,
- не вызывает бессонницу.
- не дает бодрости и энергии,
- может вызывать изжогу, кислотный рефлюкс,
- содержит те же антинутриенты, что и натуральный кофе, поэтому не стоит им увлекаться.
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