Допоможе простий чай: нутриціолог розповіла, як відновити сили після COVID-19

Багато з тих, хто переніс коронавірус, знають: відновлення після нього відбувається важко, в залежності від імунітету, сили доводиться заповнювати не один тиждень.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram дала просту, але ефективну схему, як відновити організм від коронавірусу, від харчування і питного режиму до фізичної активності.
Склад: буркун, чебрець, медунка, материнка, корінь кульбаби, лист смородини, корінь лопуха, імбир.⠀
Дія:
Спосіб застосування: кип'ятіть на повільному вогні 5 хв. настоюйте 15 хв. приймайте до 2 ст. в день.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість, вагітність.
1. Приберіть з харчування цукор, солодке, глютен, рафіновану рослинну олію (трансжири), молочні продукти, хімічні добавки. Ці продукти підтримують запалення.
2. Додатково приймайте:
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3. Додайте в харчування:
4. Вітаміни і мінерали, які підтримують імунітет (проконсультуйтеся з лікарем перед прийомом):
5. Робіть гімнастику по Стрельниковій, гуляйте на свіжому повітрі.
Будьте здорові і вірте в силу природи і можливості самовідновлення організму.
Перед застосуванням порад проконсультуйтеся з лікарем.
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