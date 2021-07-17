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Допоможе простий чай: нутриціолог розповіла, як відновити сили після COVID-19

Автор: Тетяна Турчанікова

Багато з тих, хто переніс коронавірус, знають: відновлення після нього відбувається важко, в залежності від імунітету, сили доводиться заповнювати не один тиждень.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram дала просту, але ефективну схему, як відновити організм від коронавірусу, від харчування і питного режиму до фізичної активності.

Чай, який допоможе відновитися від коронавірусу

Склад: буркун, чебрець, медунка, материнка, корінь кульбаби, лист смородини, корінь лопуха, імбир.⠀

Дія:

  • сприяє відновленню ворсинок в легенях
  • допомагає роботі імунної системи
  • надає допомогу роботі печінки і нирок
  • допомагає регенерації пошкоджених тканин легенів
  • очищає кров і лімфу
  • допомагає відновити нюх
  • має сечогінну дію.

Спосіб застосування: кип'ятіть на повільному вогні 5 хв. настоюйте 15 хв. приймайте до 2 ст. в день.

Протипоказання: індивідуальна непереносимість, вагітність.

Солодощі краще замінити травами (фото: pexels.com)

Рекомендації по відновленню після коронавірусу

1. Приберіть з харчування цукор, солодке, глютен, рафіновану рослинну олію (трансжири), молочні продукти, хімічні добавки. Ці продукти підтримують запалення.

2. Додатково приймайте:

  • хрін з медом - по 1 ст. л.
  • по 1 ч. л. сушеного імбиру
  • куркуму - по 1 / 2 -1 ч. л.
  • гриби - чага, кордицепс, рейши
  • лецитин - до 3 ч. л. в день 1 місяць

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3. Додайте в харчування:

  • зелений чай
  • теплу мінеральну воду
  • якісні жири - дхі, риб'ячий жир
  • натуральний оцет
  • продукти, які містять велику кількість вітаміну С - журавлина, чорна смородина, агрус, квашена капуста
  • трави таволга і листя малини при підвищених тромбоцитах

4. Вітаміни і мінерали, які підтримують імунітет (проконсультуйтеся з лікарем перед прийомом):

  • Вітамін С у вигляді содиум аскорбата - по 500 мг
  • Цинк 20-30 мг
  • Вітамін D - 4000 од
  • Вітамін А -5000 од

5. Робіть гімнастику по Стрельниковій, гуляйте на свіжому повітрі.

Будьте здорові і вірте в силу природи і можливості самовідновлення організму.

Перед застосуванням порад проконсультуйтеся з лікарем.

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