Поможет простой чай: нутрициолог рассказала, как восстановить силы после COVID-19

Многие из тех, кто перенес коронавирус, знают: восстановление после него происходит тяжело, в зависимости от иммунитета, силы приходится восполнять не одну неделю.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала простую, но эффективную схему, как восстановить организм от коронавируса, от питания и питьевого режима до физической активности.
Состав: донник, чабрец, медуница, душица, корень одуванчика, лист смородины, корень лопуха, имбирь.⠀
Действие:
Способ применения: кипятите на медленном огне 5 мин. Настаивайте 15 мин. Принимайте до 2 ст. в день.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность.
1. Уберите из питания сахар, сладкое, глютен, рафинированное растительное масло (трансжиры), молочные продукты, химические добавки. Эти продукты поддерживают воспаление.
2. Дополнительно принимайте:
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3. Добавьте в питание:
4. Витамины и минералы, которые поддерживают иммунитет (проконсультируйтесь с врачом перед приемом):
5. Делайте гимнастику по Стрельниковой, гуляйте на свежем воздухе.
Будьте здоровы и верьте в силу природы и возможности самовосстановления организма.
Перед применением советов проконсультируйтесь с врачом.
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