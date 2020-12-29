Остання повня 2020: як привернути удачу напередодні Нового року

У передостанній день 2020 року - 30 грудня - нас чекає повний місяць і енергетичне напруження, пов'язане з ним. Місяць у цей період буде перебувати в домашньому знаку Рак, але це не означає, що потрібно бігти поратися по господарству.

Відомий український астролог Аріна Артуровна радить провести цей час не на кухні, а побалувати себе масажами і хорошим релаксом для всього тіла. Інакше зустрінете Новий рік розбитим і втомленим, з поганим настроєм.

"В новорічну ніч, швидше всього до 10 вечора ви захочете відзначити Новий рік вдома на самоті, з родиною, а після десяти, бо Місяць змінює знак, може захотітися податися в кураж і танок, і не відмовляти собі ні в яких задоволення", - розповідає Аріна.

При цьому астролог попереджає, що потрібно бути акуратніше з їжею і алкоголем, щоб уникнути неприємних наслідків.

"Але будьте акуратні, бо можуть бути несподівані наслідки, якщо ви переборщите з алкоголем або їжею. Я раджу не напружуватися з підготовкою до Нового року, поберегти себе, свої сили й морально підготуватися до нових подій і змін у вашому житті. А які вони будуть - залежить тільки від вас і вашої натальної карти", - резюмувала Аріна Артуровна.

Астролог розповіла про повню 30 грудня 2020 року (відео: AstroLeona)

Раніше ми писали про знаки Зодіаку, яким доведеться туго в 2021 році, тому що вони не дружать з білим металевим Биком.

Крім того астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких 2021 рік навпаки перетвориться на суцільну білу смугу.