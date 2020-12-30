Останній повний місяць у 2020 році може стати небезпечним: що категорично заборонено робити в цей день
Повня 30 грудня 2020 року (Колаж РБК-Україна)
Повня в грудні стане останньою у 2020 році, і вона відбудеться 30 грудня в знаку зодіаку Рак. Цей день чудово підходить для того, щоб підбивати підсумки року і задуматися над тим, в яку сторону потрібно рухатися далі.
Як правильно провести останній місяць 2020 року і що категорично не можна робити в цей день, розповіла езотерик Олена Кузьмич у коментарі для ТСН.
Вона зазначила, що повня 30 грудня може сильно вплинути на життя людей, народжених під знаком Рак, Козоріг, Овен і Терези. Представникам цих знаків варто контролювати свої емоції.
Що потрібно зробити в повню 30 грудня
- Скласти план життя на найближчі 12 місяців
- Дати собі обіцянку більше працювати над усвідомленим ставленням до життя
- Набувати нові знання і досвід
- Приймати зважені рішення
- Скласти плани, в тому числі й своїх покупок
- Прикрасити будинок зимовими рослинами – плющ, омела.
- Медитувати
- Використовувати аромалампи
Що категорично не можна робити в повню 30 грудня
- Не варто поспішати, втягуватися в авантюри та ризикувати
- Не можна піддаватися на провокації
- Не можна відпускати емоції та гостро реагувати на події
- Не варто робити спонтанні покупки
- Не слід витрачати бездумно гроші
- Не слід різко міняти свої плани
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як залучити удачу в останній повний місяць 2020 року.
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