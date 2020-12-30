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Последнее полнолуние в 2020 году может стать опасным: что категорически запрещено делать в этот день

Новина українською → Среда 30 декабря 2020 08:02
Последнее полнолуние в 2020 году может стать опасным: что категорически запрещено делать в этот день Полнолуние 30 декабря 2020 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Полнолуние в декабре станет последним в 2020 году, и оно произойдет 30 декабря в знаке зодиака Рак. Этот день прекрасно подходит для того, чтобы подвести итоги уходящего года и задуматься над тем, в какую сторону нужно двигаться дальше.

Как правильно провести последнее полнолуние 2020 года и что категорически нельзя делать в этот день, рассказала эзотерик Елена Кузмич в комментарии для ТСН.

Она отметила, что полнолуние 30 декабря может сильно повлиять на жизнь людей, рожденных под знаком Рак, Козерог, Овен и Весы. Представителям этих знаков стоит контролировать свои эмоции.

Что нужно сделать в полнолуние 30 декабря

  • Составить план своей жизни на ближайшие 12 месяцев
  • Дать себе обещание больше работать над осознанным отношением к жизни
  • Приобретать новые знания и опыт
  • Принимать взвешенные решения
  • Составить планы, в том числе и своих покупок
  • Украсить дом зимними растениями – плющ, омела.
  • Медитировать
  • Использовать аромалампы

Что категорически нельзя делать в полнолуние 30 декабря

  • Не стоит спешить, втягиваться в авантюры и рисковать
  • Нельзя поддаваться на провокации
  • Нельзя отпускать эмоции и остро реагировать на события
  • Не стоить делать спонтанные покупки
  • Не стоить тратить бездумно деньги
  • Не следует резко менять свои планы

Напомним, ранее мы писали о том, как привлечь удачу в последнее полнолуние 2020 года.

А также рассказывали о том, что астролог назвала главные опасности 2021 года.

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