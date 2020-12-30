Последнее полнолуние в 2020 году может стать опасным: что категорически запрещено делать в этот день
Полнолуние 30 декабря 2020 года (Коллаж РБК-Украина)
Полнолуние в декабре станет последним в 2020 году, и оно произойдет 30 декабря в знаке зодиака Рак. Этот день прекрасно подходит для того, чтобы подвести итоги уходящего года и задуматься над тем, в какую сторону нужно двигаться дальше.
Как правильно провести последнее полнолуние 2020 года и что категорически нельзя делать в этот день, рассказала эзотерик Елена Кузмич в комментарии для ТСН.
Она отметила, что полнолуние 30 декабря может сильно повлиять на жизнь людей, рожденных под знаком Рак, Козерог, Овен и Весы. Представителям этих знаков стоит контролировать свои эмоции.
Что нужно сделать в полнолуние 30 декабря
- Составить план своей жизни на ближайшие 12 месяцев
- Дать себе обещание больше работать над осознанным отношением к жизни
- Приобретать новые знания и опыт
- Принимать взвешенные решения
- Составить планы, в том числе и своих покупок
- Украсить дом зимними растениями – плющ, омела.
- Медитировать
- Использовать аромалампы
Что категорически нельзя делать в полнолуние 30 декабря
- Не стоит спешить, втягиваться в авантюры и рисковать
- Нельзя поддаваться на провокации
- Нельзя отпускать эмоции и остро реагировать на события
- Не стоить делать спонтанные покупки
- Не стоить тратить бездумно деньги
- Не следует резко менять свои планы
Напомним, ранее мы писали о том, как привлечь удачу в последнее полнолуние 2020 года.
А также рассказывали о том, что астролог назвала главные опасности 2021 года.