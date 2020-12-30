Последнее полнолуние в 2020 году может стать опасным: что категорически запрещено делать в этот день

Полнолуние в декабре станет последним в 2020 году, и оно произойдет 30 декабря в знаке зодиака Рак. Этот день прекрасно подходит для того, чтобы подвести итоги уходящего года и задуматься над тем, в какую сторону нужно двигаться дальше.

Как правильно провести последнее полнолуние 2020 года и что категорически нельзя делать в этот день, рассказала эзотерик Елена Кузмич в комментарии для ТСН.

Она отметила, что полнолуние 30 декабря может сильно повлиять на жизнь людей, рожденных под знаком Рак, Козерог, Овен и Весы. Представителям этих знаков стоит контролировать свои эмоции.

Что нужно сделать в полнолуние 30 декабря

Составить план своей жизни на ближайшие 12 месяцев

Дать себе обещание больше работать над осознанным отношением к жизни

Приобретать новые знания и опыт

Принимать взвешенные решения

Составить планы, в том числе и своих покупок

Украсить дом зимними растениями – плющ, омела.

Медитировать

Использовать аромалампы

Что категорически нельзя делать в полнолуние 30 декабря

Не стоит спешить, втягиваться в авантюры и рисковать

Нельзя поддаваться на провокации

Нельзя отпускать эмоции и остро реагировать на события

Не стоить делать спонтанные покупки

Не стоить тратить бездумно деньги

Не следует резко менять свои планы

Напомним, ранее мы писали о том, как привлечь удачу в последнее полнолуние 2020 года.

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