Як посилити імунітет: цей простий масаж з Тибету легко виконувати вдома

Поряд з правильним харчуванням і здоровим способом життя фахівці радять не забувати про активність і фізичні навантаженнях. Ще одним способом посилити захисні сили організму може стати голчастий масаж.

Родом голчастий сасаж зі Стародавнього Китаю і Тибету. Але не поспішайте летіти в Китай або записуватися в салон краси чи на сеанс акупунктури: таку процедуру можна виконувати самостійно вдома.

Наприклад, в Інтернеті легко знайти спеціальні масажери з аплікаторами-голками, килимок або м'ячик, розповіла в своєму блозі про здоровий спосіб життя нутриціолог Євгенія Хелс.