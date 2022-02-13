Как усилить иммунитет: этот простой массаж из Тибета легко выполнять дома

Наряду с правильным питанием и здоровым образом жизни специалисты советуют не забывать об активности и физических нагрузках. Еще одним способом усилить защитные силы организма может стать игольчатый массаж.
Родом игольчатый массаж из Древнего Китая и Тибета. Но не спешите лететь в Китай или записываться в салон красоты или на сеанс акупунктуры: такую процедуру можно выполнять самостоятельно дома.
Например, в интернете легко найти специальные массажеры с аппликаторами-иголками, коврик или мячик, рассказала в своем блоге о здоровом образе жизни нутрициолог Евгения Хелс.
Во время того, как человек начинает применять аппликатор, организм начинает запускать механизм универсальных защитных реакций, что позволяет улучшить свое самочувствие и, если вы болеете, быстрее выздороветь.
Он определяет системное, антистрессовое и ревитализирующее и геропротекторное действие.
Чем полезно применение аппликатора:
1. Оказывает иммуностимулирующее действие.
2. Улучшает микроциркуляцию крови.
3. Снижает патологическую вязкость крови.
4. Обезболивает.
5. Уменьшает воспаление.
6. Оказывает омолаживающий эффект.
7. Оказывает мягкий седативный эффект (успокаивает).
8. Оказывает гипотензивным эффектом (понижает давление).
9. Улучшает сон.
10. Хорошо применять при депрессии.
Внимание: перед применением проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог назвала простой элемент, который поможет омолодиться, есть во многих продуктах.