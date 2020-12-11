Свято 11 грудня: що не можна робити в Сойкін день, у кого іменини

11 грудня православні вшановують пам'ять преподобномученика Стефана Нового, який жив у VIII столітті, коли у Візантійській імперії жорстоко переслідувалися шанувальники святих ікон. Він прославився створенням громад з вірними послідовниками і загинув від рук найманих вбивць, підісланих імператором.

Святий Стефан разом зі своєю родиною тривалий час був змушений переховуватися через репресій, спричинених панівним вченням іконоборців у Константинополі. Юнак вирушив до блаженного самітника Івана на гору святого Авксентія, де незабаром утворилася обитель. Через деякий час Стефан став її ігуменом, і коли слух про благочестя ченців і їх шанування ікон дійшов до імператора, правитель наказав заарештувати сповідника.

Стефана заслали на далекий острів, але і там швидко зібрав навколо себе учнів. Тоді імператор наказав кинути його до в'язниці, і побоюючись народних хвилювань на суді і протестів, прийняв рішення вбити сповідника до початку судилища. Як свідчать церковні передання, на наступний день після смерті Стефана Константинополь поринув у темінь, і на столицю обрушилася потужна буря.

Преподобномученик Стефан Новий (фото: fotoload.ru)

Також в народі називалася дата Стефан або Сойкін день. В цю дату існували звичаї та прикмети, які наші предки старанно виконували.

Традиції та повір'я 11 грудня:

У народній традиції на Стефана особлива увага приділялася сойці, яка вважалася покровителькою новонароджених. Ця маленька пташка, здатна наслідувати будь-яких звуків, приносила дітям, народженим 11 грудня, удачу у всіх справах і щасливу долю.

Суворо заборонялося завдавати сойкам будь-якої шкоди в цей день, а порушників цього правила, як вірили, чекала велика біда незабаром.

Згідно ще одному повір'ям, якщо піти за пролітаючою сойкою, то вона може призвести до багатства і щастя.

Головні прикмети 11 грудня:

Якщо у цей день трапилася відлига, то незабаром вдарять довгі морози;

Якщо на Стефана погода суха і холодна, значить літо буде дуже спекотним;

Якщо гуси у цей день часто ляскають крилами, то скоро чекай потепління;

Коли в нічний час випадає сніг, значить замети залишаться надовго, а якщо вдень - значить скоро розтануть;

Якщо на Стефана в небі видно багряна зоря, то незабаром налетять сильні різкі вітри.

До речі, в Сойкін день можна було гадати на любов, успіх і гроші. Для цього кидали у сніг жменю монет, а потім шукали їх у заметах. Якщо перша знайдена монета була великого номіналу, значить достаток примножиться і чекає удача, а коли малого - великих грошей найближчим часом не бачити.

У цей день іменини відзначають Степан, Федір, а також Іринарх.

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