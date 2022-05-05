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Свято 5 травня: що категорично не можна робити, прикмети, у кого іменини

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

5 травня наші предки зазвичай висаджували цибулю на грядки. У народному календарі дата отримала такі назви Лука, Віталій, Федір, Цибульний день, Хащобні хороводи.

Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.

Ім'я святого Луки селяни пов'язали з нагальними городніми роботами, і присвятили день його пам'яті цибулі – найважливішому трав'янистій рослині, без якого не обходився ні буденний, ні святковий стіл наших предків.

Преподобному Віталію в цей день служили молебень і молилися про захист від плотської пристрасті.

5 травня в народному календарі більше відомо як день Луки, або цибульний день. У селян в цю весняну пору підходили до кінця практично всі припаси.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо зозуля 5 травня кує голосно і довго – погода найближчими днями буде хорошою.
  • Гроза в цей день - буде багатий урожай.
  • Якщо ввечері західна частина неба чиста, то на ранок дощу не буде.
  • Як тільки осики впустять сережки, не прогавте сморчки у доріжки.
  • Небо в "баранчиках" - до швидкого дощу.
  • Вилітають хрущі - клює жерех.
  • Якщо сьогодні вночі підморозить, то ще сорок ранкових морозів впаде на хлібні поля.
  • Зозуля закуковала - морози припиняться.
  • Якщо Сьогодні ясний ранок, то саме час сіяти, якщо туманне – треба почекати. Опівдні проясниться - сівба середня буде, до вечора - пізня.

Що не можна робити в цей день:

  • Не варто йти в ліс одному в цей день, оскільки нечиста сила може забрати з собою.

Іменини в цей день святкують Федір, Віталій, Платон, Лука. Привітайте цих людей з днем ангела.

Нагадаємо, що українців попередили про можливі провокації окупантів під час поминальних днів.

Читайте також, що астрологи назвали найвдаліші і погані дні травня для всіх знаків Зодіаку.

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