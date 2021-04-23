Принц Луї святкує день народження: його батьки показали миле фото

Фотографія була зроблена герцогинею в Кенсінгтонському палаці незадовго до того, як Луї вперше відправився в дитячий сад Вілкокс в середу. В цей же дитячий сад ходила сестра принца Луї принцеса Шарлотта.

На знімку ми можемо побачити принца Луї, який сидить на двоколісному дитячому велосипеді з рюкзаком за плечима.

"Герцог і герцогиня раді поділитися новим зображенням принца Луї", - написали під фото.

Принц Луї святкує третій день народження (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Нагадаємо, що третя дитина герцога і герцогині Кембриджських Луї Артур Чарльз народилася 23 квітня 2018 року в Лондоні. Вага малюка була 3830 грамів. Народжувала Кейт в лікарні Святої Марії в Лондоні, там же, де з'явилися на світ всі троє її дітей, а після разом з чоловіком Вільямом вийшла до репортерів з малюком на руках.

У момент народження дитина стала п'ятою в порядку престолонаслідування після своїх діда, батька, старших брата і сестри.