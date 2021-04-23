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Принц Луї святкує день народження: його батьки показали миле фото

Автор: Людмила Жукова

23 квітня королівська сім'я Кембриджів святкує день народження їхнього молодшого сина принца Луї. Йому виповнюється три роки. У зв'язку з цим герцогиня Кембриджська вирішила опублікувати його миле фото в соцмережі.

Знімок з'явився на офіційній сторінці в Twitter подружжя.

Фотографія була зроблена герцогинею в Кенсінгтонському палаці незадовго до того, як Луї вперше відправився в дитячий сад Вілкокс в середу. В цей же дитячий сад ходила сестра принца Луї принцеса Шарлотта.

На знімку ми можемо побачити принца Луї, який сидить на двоколісному дитячому велосипеді з рюкзаком за плечима.

"Герцог і герцогиня раді поділитися новим зображенням принца Луї", - написали під фото.

Принц Луї святкує третій день народження (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Нагадаємо, що третя дитина герцога і герцогині Кембриджських Луї Артур Чарльз народилася 23 квітня 2018 року в Лондоні. Вага малюка була 3830 грамів. Народжувала Кейт в лікарні Святої Марії в Лондоні, там же, де з'явилися на світ всі троє її дітей, а після разом з чоловіком Вільямом вийшла до репортерів з малюком на руках.

У момент народження дитина стала п'ятою в порядку престолонаслідування після своїх діда, батька, старших брата і сестри.

Як ми писали раніше, Кейт Міддлтон і принц Вільям здійснили новий вихід у світ. Знаменита пара відвідала 282-й авіаційний навчальний корпус в Іст-Хемі.

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Новини України Кейт Міддлтон
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