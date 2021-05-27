Принти, обсяг і фактури: стиліст розповіла про тренд на багатошаровість влітку 2021

Київська погода в цьому році ідеальна для створення стильних багатошарових образів. Тому варто навчитися користуватися формулами класних луків для будь-якої погоди.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Анна Пономаренко
Найважливіше - обсяг одягу. Хто не любить багатошаровість, просто не пробував створювати її з речами потрібного для цього розміру. З футболками, сорочками і кардіганами в обтяжку це не буде ні стильно, ні зручно.
Колір: ідеально з'єднати 1-3 кольори. Кожен новий шар може бути свого кольору, а може чергуватися, наприклад, білий і бежевий.