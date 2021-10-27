ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Проблеми зі щитовидкою і ШКТ: нутриціолог перерахувала, кому протипоказаний спортзал

Новость на русском →
Середа 27 жовтня 2021 09:03
Проблеми зі щитовидкою і ШКТ: нутриціолог перерахувала, кому протипоказаний спортзал Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто з нас вважають, що якщо стоїть завдання знизити вагу або опрацювати проблемну зону тіла, то чим більше фізичного навантаження, тим краще, а інтенсивні тренування в спортзалі - завжди на користь!

Насправді в багатьох випадках це далеко не так. Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

Проблеми зі щитовидкою і ШКТ: нутриціолог перерахувала, кому протипоказаний спортзалІноді від залу краще відразу відмовитися (фото: pexels.com)

Якщо тіло вже виснажене (зайвою вагою або хронічним стресом) і знаходиться в дисбалансі, то тривалі інтенсивні тренування, у спортзалі або вдома, можуть тільки нашкодити.

Високоінтенсивні тренування, тривале виснажливе кардіо підуть на користь тільки дуже здоровим людям. Для тих же, у кого вже є проблеми, тренування повинні бути найбільш м'якими, гармонійними і підтримувати нервову і гормональні системи, а не виснажувати тіло, хоч це і здається логічним при бажанні схуднути.

Їсти і худнути: нутриціолог назвала єдину дієту, схвалену всіма фахівцями

В яких випадках спортзал краще замінити чимось м'яким і спокійним

  • Зниження функції щитовидної залози. Не оптимальні показники ТТГ (вище 2,5) знижений показник вільного Т3 (оптимум верхня межа норми).
  • Дефіцит статевих гормонів, особливо - знижений тестостерон. Знижений тестостерон говорить про те, що процес жиросжигания в організмі сильно уповільнений, також як і утворення нових м'язів. З низьким тестостероном можна бігати, як білка в колесі, вкласти багато зусиль, але результату не побачити.
  • Дефіцит вітаміну D3. Вітамін D3 теж необхідний для жиросжигания і для оптимальної чутливості клітин до інсуліну.

Проблеми зі щитовидкою і ШКТ: нутриціолог перерахувала, кому протипоказаний спортзалМ'які спокійні тренування - альтернатива спортзалу (фото: pexels.com)

  • Інсулінорезистентність і лептинорезистентність. Якщо лептин сильно вище 10 одиниць або інсулін вище 6-7.
  • Підвищений глікірованний гемоглобін, вище 5,1. Може говорити про те, що на сильні інтенсивні тренування у вас не буде вистачати енергії і організм може сприймати їх як стрес і, навпаки, більше запасати жир.
  • Дефіцит заліза. Коли феритин і гемоглобін низькі, то ми можемо швидше задихатися, через гіпоксію, яка зазвичай супроводжує дефіциту заліза. Відновлення після інтенсивних тренувань буде дуже повільним. Плюс підвищується потреба заліза, якого і так не вистачає організму і можна зануритися в ще більший дефіцит.
  • Недостача сну.
  • Сильний дисбаланс в роботі шлунково-кишкового тракту.
  • Хронічний стрес.

Раніше нутриціолог назвала, якого елемента не вистачає організму при вічній втомі.

Читайте LITE в Google News
Здорова їжа
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Антициклон Rozamunde принесе в Україну різку зміну погоди: синоптики оновили прогноз
Антициклон Rozamunde принесе в Україну різку зміну погоди: синоптики оновили прогноз