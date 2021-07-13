Прості і доступні: нутриціолог назвала натуральні засоби від ротавірусу

Ці засоби добре зарекомендували себе - і вже протягом багатьох років допомагають лікувати ротавірусну інфекцію. Вони перевірені багаторазово і випробувані натурамами. ⠀

Засоби при ротавірусі

Чай з ромашки + 1 ч л куркуми. Це - простий спосіб, який доступний практично в будь-якому місці. Приймати цей розчин по 1 ч. л. кожні 10-15 хв, щоб він не виходив назад, а встигав засвоюватися.

Продовжувати терапію до повного зникнення симптомів. Також ромашку можна замінити на кору дуба. Тут критично важлива якість куркуми. Велика частина куркуми на ринку позбавлена куркуміну. Запасіться якісною.

Що ще важливо: цей спосіб підходить навіть маленьким дітям, якщо у них немає індивідуальної реакції на ромашку і куркуму.

Навіть просто додаючи куркуму в їжу, як спецію, ви проводите профілактику кишкових інфекцій.

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Чай з кірок граната, який здатний навіть допомогти при сальмонельозі, дизентерії та інших небезпечних кишкових інфекціях.

Кірки повинні бути з натуральних, нічим не оброблених, гранатів. 1 ст. л. сухих кірок кип'ятіть на повільному вогні 15 хвилин. Або 2 ст. л. свіжих кірок на 300 мл води, кип'ятіть на повільному вогні 5 хвилин.

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Дітям - по 2 ст. л. щогодини, дорослим - по 4 ст. л. до нормалізації стану. Не рекомендується вагітним, мамам, що годують, дітям до 3 років.

Алкалоїди, що містяться в кірках, в малих дозах забезпечують високий лікувальний ефект, але у високих - небезпечні для здоров'я.⠀

Також рідкий стілець при отруєнні можуть зупинити 3-4 горошини чорного перцю. Перець потрібно розжувати. Або чай з імбиру.

Перед застосуванням порад проконсультуйтеся з лікарем.