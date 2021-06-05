Психолог назвала 8 головних причин чоловічої зради

А чого ж не вистачало тому чоловікові? Всього. Всього йому вистачало. І це дуже поширена помилка, що чоловік зраджує, коли йому щось недодають.

Є чимало чоловіків, у яких життя - повна чаша. Прекрасна і кохана дружина, чудові діти, свій успішний бізнес, хороший дохід і улюблена справа. І тоді їм хочеться ще, щоб відчувати себе королем світу. Нехай буде коханка - адже "я не тварюка тремтяча, а право маю".

Чому чоловіки зраджують:

1. Не вистачає сексу з дружиною. Ну це зрозуміло всім.⠀

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2. Якісь проблеми у відносинах. Теж і їжаку ясно.⠀

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3. Кураж. Адреналін. Хтось стрибає з парашутом, а хтось заводить коханку. Хоча повно і тих, у кого і парашут, і коханка разом. Є навіть особлива фішка - спати і з дружиною, і з коханкою в один день.⠀

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4. У всіх друзів є і чоловік відчуває себе білою вороною. Він ніби як і не особливо хоче зраджувати, але виглядати лохом серед пацанів не хочеться. Не повірите, які сильні і адекватні чоловіки ламалися в такій ситуації. ⠀

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5. Раптова пристрасть. Яка може фатальним чином накрити будь-кого. Він все одно буде любити дружину, але інша жінка стане маною.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

6. Високе лібідо. Таким чоловікам завжди мало. Він може з дружиною 3 рази на день, з коханкою ввечері, а в обідню перерву затиснути секретарку.⠀

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7. Бажання новизни. Просто нової жінки, нового тіла, різноманітності. ⠀

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8. "Тому що я чоловік і маю право". Такі часто говорять "дружину люблю, ціную, ніколи не кину, про сім'ю дбаю і забезпечую. Весь свій обов'язок виконую. І тому маю повне право на свої потреби".⠀

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Так що, як бачите, любов любов'ю, а мухи від котлет окремо.