Психолог назвала 8 главных причин мужской измены

А чего же не хватало тому мужчине? Всего. Всего ему хватало. И это очень распространённое заблуждение, что мужчина изменяет, когда ему что-то недодают.

Есть немало мужчин, у которых жизнь - полная чаша. Прекрасная и любимая жена, чудесные дети, свой успешный бизнес, хороший доход и любимое дело. И тогда им хочется еще, чтобы чувствовать себя королем мира. Пусть будет любовница - ведь "я не тварь дрожащая, а право имею".

Почему мужчины изменяют:

1. Не хватает секса с женой. Ну это понятно всем.⠀

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2. Какие-то проблемы в отношениях. Тоже и ежу ясно.⠀

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3. Кураж. Адреналин. Кто-то прыгает с парашютом, а кто-то заводит любовницу. Хотя полно и тех, у кого и парашют, и любовница вместе. Есть даже особая фишка - спать и с женой, и с любовницей в один день.⠀

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4. У всех друзей есть и мужчина чувствует себя белой вороной. Он вроде как и не особо хочет изменять, но выглядеть лохом среди пацанов не хочется. Не поверите, какие сильные и адекватные мужчины ломались в такой ситуации. ⠀

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5. Внезапная страсть. Которая может роковым образом накрыть любого. Он все равно будет любить жену, но другая женщина станет наваждением.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

6. Высокое либидо. Таким мужчинам всегда мало. Он может с женой 3 раза в день, с любовницей вечером, а в обеденный перерыв зажать секретаршу.⠀

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7. Желание новизны. Просто новой женщины, нового тела, разнообразия. ⠀

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8. "Потому что я мужчина и имею право". Такие часто говорят "Жену люблю, ценю, никогда не брошу, о семье забочусь и обеспечиваю. Весь свой долг выполняю. И поэтому имею полное право на свои потребности".⠀

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Так что, как видите, любовь любовью, а мухи от котлет отдельно.