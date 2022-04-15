RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Психолог розповіла, що робити, якщо не можете додзвонитися до рідної людини

Світлана Арефнія (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Дмитрий Войналович

Коли родичі, друзі або кохана людина перебувають в зоні бойових дій, важко не збожеволіти, якщо декілька днів неможливо до них додзвонитись.

Психолог Світлана Арефнія в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" дала поради, як правильно діяти в цій ситуації.

Перестаньте фантазувати та накручувати себе, що сталося щось погане

"Наш мозок працює так, що він заповнює порожнечу. Тобто коли в нас немає інформації, ми починаємо щось домислювати, шукати якісь відповіді", - пояснила Арефнія.

Насамперед заспокойтесь і дайте собі час. Зупиняйте себе від фантазування.

Максимально робіть те, що ви зараз можете

Наприклад, розповсюджуйте інформацію в соцмережах, телефонуйте людям, які можуть допомогти.

Не залишайтеся на самоті, поруч з вами повинна бути близька людина

"Дуже багато людей замикаються в собі, у своїх переживаннях, і через це починають накручувати себе", - пояснила психологиня.

Говоріть, спілкуйтесь з іншими

"Дізнавайтеся, хто знайшов своїх близьких, як вони це зробили, налаштовуйте себе на позитивний результат. Наприклад: "Я розумію, що може бути по-іншому, але я вірю в те, що все буде добре", - порадила експерт.

Тому що віра дуже нас підсилює і підтримує.

Налаштуйте себе на довготривалі пошуки

"Необхідно залишатись в реальності та розуміти: все може затягнутись. Інформація може бути різною. Просто треба не обмежувати себе щодо часу", - підкреслила вона.

Читайте також про те, як побороти панічні атаки і стрес під час війни.

Також тримайте поради щодо того, як розмовляти з дітьми на складні теми війни і смерті.

Читайте LITE в Google News
Війна в Україні