П'ять важливих порад: лікар розповіла, як попередити похмілля

Низка новорічних свят! Куди тут без зустрічей з друзями і родичами і келиха шампанського або алкогольного коктейлю?
Правда, після такого спілкування нерідко на ранок болить голова і виникає маса інших неприємних симптомів похмілля.
Як уникнути похмілля після вживання алкогольних напоїв, розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
"Алкоголь послаблює нашу здатність до детоксикації та імунітет, тому всі заходи варто спрямувати на підтримку цих систем", – розповіла лікар.
Деякі таблетки краще випити до, а не після! (фото: pexels.com)
Як попередити похмілля: поради, які працюють
За 3-4 години до застілля випити амінокислоту N-ацетилцистеїн в дозуванні 600 мг. В аптеці це відомий препарат від кашлю АЦЦ. Вона є прекурсором глутатіону, головного внутрішньоклітинного антиоксиданту і детоксиканта. Якщо глутатіону буде в достатній кількості, організм метаболізує алкоголь так, як потрібно.
Можна використовувати сорбенти за 1-2 години до вечірки, наприклад, ентеросгель, модифікований цитрусовий пектин... Не забувайте, що між прийомом сорбентів та інших препаратів повинен пройти проміжок часу.
Цинк важливий для роботи ферменту алкогольдегідрогенази, який допомагає розщеплювати напої з градусом. Жінкам – 30 мг, чоловікам – 50 мг одноразово.
Не пийте алкоголь натщесерце! З'їжте перед цим щось білково-жирове, щоб уповільнити його всмоктування.
Не запивайте алкоголь соками, пепсі та іншими шипучими напоями, вони прискорюють його всмоктування. Частіше пийте чисту воду.
Не варто пити алкоголь натщесерце (фото: pexels.com)⠀
І ще невелика порада: алкоголь збільшує апетит, не втрачайте контроль, а то і не помітите, як з'їсте набагато більше, ніж хотілося.
Як позбавити від похмілля: якщо напередодні все ж переборщили
Прийміть лимонну і бурштинову кислоту. В аптеці є препарат "Лимонтар", який містить обидві ці кислоти.
Бурштинова кислота сприяє виведенню з організму токсичних речовин. Звичайний аптечний варіант в дозуванні 100 мг. Через те, що вона впливає на слизову шлунка, рекомендовано таблетку розсмоктувати, а не ковтати цілком.
Випийте N-ацетилцистеїн – в дозуванні 600 мг.
Магній – 400-600 мг.
Кістковий бульйон або юшку з дрібної риби, вони відмінно знімають інтоксикацію.