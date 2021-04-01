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Діти

Решетник оголосив про запуск "Холостяк. Діти": що криється за гучною заявою

Автор: Lite

Ведучий популярного романтичного шоу "Холостяк" Григорій Решетник оголосив, що телеканал "СТБ" запускає дитячу версію проєкту, яка отримала назву "Холостяк. Діти".

Про це телеведучий написав на своїй сторінці в Instagram.

"Ура!!! Нарешті це сталося!!! Ми запускаємо новий проєкт "Холостяк. Діти". Це буде просто вау", - написав Решетник.

Він також додав, що в шоу можуть брати участь діти у віці 7-12 років. Анкету можна заповнити на сайті.

"І ваша дитина обов'язково знайде любов!!!" - додав ведучий.

Григорій Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Деякі користувачі мережі були здивовані форматом реаліті-шоу, але все ж зрозуміли, що це першоквітневий жарт.

  • Я сподіваюся це не правда, з 1 квітня вас!!!!
  • Я на секунду реально злякалася;
  • А навіщо дитині любов до 7?
  • Сподіваюся жарт, а то звучить абсурдно;
  • Злякали;
  • А я спочатку повірила.

Варто зазначити, що люди вже нічому не дивуються. Адже нещодавно в Україні був гучний скандал через малолітніх блогерів, які виставили в мережу свої фото, де вони цілуються, обнімаються і сплять разом, а потім заявили, що зустрічаються.

Після цього з батьками дітей провели бесіду правоохоронці. Акаунти дітей заблокували в соцмережах, але потім їх знову відновили.

Нагадаємо, Решетник показав, хто може стати героїнею "Холостячки-2".

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Новини України шоубизХолостяк
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