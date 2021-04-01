Решетник оголосив про запуск "Холостяк. Діти": що криється за гучною заявою

Ведучий популярного романтичного шоу "Холостяк" Григорій Решетник оголосив, що телеканал "СТБ" запускає дитячу версію проєкту, яка отримала назву "Холостяк. Діти".
Про це телеведучий написав на своїй сторінці в Instagram.
"Ура!!! Нарешті це сталося!!! Ми запускаємо новий проєкт "Холостяк. Діти". Це буде просто вау", - написав Решетник.
Він також додав, що в шоу можуть брати участь діти у віці 7-12 років. Анкету можна заповнити на сайті.
"І ваша дитина обов'язково знайде любов!!!" - додав ведучий.
Григорій Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Деякі користувачі мережі були здивовані форматом реаліті-шоу, але все ж зрозуміли, що це першоквітневий жарт.
Варто зазначити, що люди вже нічому не дивуються. Адже нещодавно в Україні був гучний скандал через малолітніх блогерів, які виставили в мережу свої фото, де вони цілуються, обнімаються і сплять разом, а потім заявили, що зустрічаються.
Після цього з батьками дітей провели бесіду правоохоронці. Акаунти дітей заблокували в соцмережах, але потім їх знову відновили.
Нагадаємо, Решетник показав, хто може стати героїнею "Холостячки-2".