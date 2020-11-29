Різдвяний піст 2020: який його зміст і головні заборони

Різдвяний піст, який традиційно триває до самого Різдва Христового (звідти й назва) у 2020 році почався в суботу, 28 листопада і триватиме до 6 січня, рівно 40 днів. Також цей піст називають Пилипівським або Пилипками. Що про нього відомо, чому важливо його дотримуватися і який його духовний зміст – читайте в нашій статті.

Друга назва поста походить від свята Святого апостола Пилипа, яке припадає на 27 листопада – останній день, коли їдять скоромну їжу перед постом (заговини). Звідси походить і народна назва Пилипів піст або Пилипівський. Апостол Пилип уславився проповіддю Слова Божого та численними випадками зцілення людей. Православна церква називає його учнем, другом Господа і наслідувачів його страждань.

Духовний зміст поста

Піст – це не про обмеження в харчуванні, а про духовне очищення. Ця практика є давньою і була популярною ще до появи християнства на українських землях. Річ у тому, що очиститися духовно не вийде, якщо не здійснювати очищення фізичне, оскільки людина являє собою не тільки душу, а й тіло. Обмеження певних продуктів необхідно і для того, щоб випробувати волю, проявити смирення Богу. Дотримання аскез свідчить про щире покаяння, віру та є джерелом внутрішньої сили.

Основний зміст поста в заспокоєнні тілесних бажань, позбавленні від гніву, злості, лихослів'я, прощенні кривдників. Разом з обмеженнями в харчуванні людина бере на себе відповідальність поводитися аскетично і в інших сферах – бути доброю, пробачити всім, хто вас образив. Також у піст заведено робити добрі вчинки, каятися, молитися і просити у Всевишнього прощення за свої помилки.

В цей час бажано читати духовну літературу, зводячи до мінімуму перебування перед екраном телевізорів, в соцмережах. Також в цей період варто відмовитися від неробства. Важливо внутрішньо налаштуватися на думки про вічні цінності: про безсмертну душу, Бога, любов, спокутування гріхів. Зустріти день народження Ісуса Христа та увійти в Різдво належить з радісними й чистими думками.

Як правильно постувати

Пост, в тому числі зачіпає Новий рік, тому важливо це враховувати перед тим, як починати дотримуватися пісного харчування. Адже 31 грудня доведеться провести без м'ясних і молочних страв, алкоголю і пишних бенкетів.

У порівнянні з Успенським або Великим постом, Різдвяний – не такий суворий, оскільки дозволяється їсти рибу в усі дні, окрім середи та п'ятниці.

У суботу та неділю, а також всі великі церковні свята (Введення в Храм Пресвятої Богородиці, День Андрія Первозванного і День Миколи Чудотворця) дозволяється їжа з олією, риба, вино.

Календар Різдвяного посту 2020 по днях (фото: КП)

Традицією під час посту

На пост доводиться пам'ять багатьох старозавітних пророків: Авді, Наума, Авакума, Софонії, Огія і Данила. У дні пам'яті пророків, а також у ряд інших днів Статут наказує співати "Алілуя або тропар". Такий же порядок служби передбачений Статутом на перший день посту.

У сучасній парафіяльній практиці православної церкви виконання цієї вказівки Статуту залишається на розсуд настоятеля і зазвичай у зазначені дні богослужіння проводиться по вседневному, а не великопостному чину.

Українська Церква має прадавню традицію, за якою віряни готуються до празника Христового Різдва не тільки молитвою і постом, але й святими таїнством сповіді та святого причастя. Київський митрополит Георгій у своєму Уставі приписує причащатися в цей період. Святий Йосафат у своїх "Правилах для священиків" радить їм заохочувати вірян до сповіді під час Пилипівки.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, які церковні свята будуть відзначатися в грудні 2020.