Найкращі колядки на Різдво для дорослих і дітей

Світле свято Різдва неможливо уявити без вечері у Святвечір, колядування і вертепу. Колядки на Різдво Христове можна почути у всіх регіонах України. Ми зібрали найпопулярніші різдвяні пісні для веселого святкової розваги.

Колядки на Різдво: значення та історія

Колядки традиційно містили побажання здоров'я, багатства, доброго врожаю в наступному році. Виконували їх діти і молодь. Ватагами вони ходили від хати до хати, тримаючи в руках зірку, що нагадує про народження Ісуса, та виконували пісні, а натомість отримували гостинці.

Вчені-етнографи стверджують, що коріння цього обряду набагато давніша, ніж християнство на нашій землі, і пов'язують свято зі святом Коляди (народження нового сонця), звідти і термін - колядки. Хоча існує й інше пояснення такої назви - латинське слово "календа" - перший день місяця у Стародавньому Римі. Хай там що, дотримання давніх традицій - справа похвальна, тому приступаємо до виготовлення різдвяної зірки і розучування колядок.

Найпопулярніші колядки на Різдво

На сучасному етапі в Україні можна почути різні різдвяні пісні: відомі автори пишуть спеціальні пісні, багато з яких стають хітами в розпал свят. Але 6 січня прийнято згадувати і виконувати саме стародавні колядки.

Універсальної вітальною піснею, яку можна розповісти і як вірш, вважається наступна:

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Окремою групою виділяються колядки на Різдво для дітей. Вони мають жартівливу форму не тільки побажань і поздоровлень, але іноді і "залякувань" скупих господарів:

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Візьму бика за роги,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

* * *

Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пиріг!

Як не даси пирога,

Візьму вола за роги,

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити,

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добривечір!

Я - маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик,

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки -

Це мої потішки.

* * *

Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та поклади у мішок.

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.

Багато українських колядок на Різдво - це серйозні пісні, що прославляють світле свято народження Божого сина, вони не такі давні, як "поганські", але теж дуже красиві:

Ой на річці на Йордані,

Там Пречиста різі прала,

Свого сина сповивала,

На ялині колихала.

Прилетіли три янголи,

Взяли Христа під небеса.

Всі небеса розтворилися,

Всім святим поклонилися.

Також пропонуємо вивчити більш сучасний варіант колядки:

Ой, колядо-колядине!

Ішла полем господиня,

З торбі жито брала,

Ниви засівала:

Вроди, Боже, жито

На довгії літа,

На щастя родині

І всій Україні.

Як ми раніше писали, Клопотенко дав незвичайний рецепт куті на Святвечір.