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Найвідоміший пілоніст-"чернець" Діма шокував, перемігши гравітацію: це потрібно побачити!

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Неділя 05 грудня 2021 19:00
Найвідоміший пілоніст-"чернець" Діма шокував, перемігши гравітацію: це потрібно побачити! Фото: Дмитро Політов на шоу "Україна має талант"
Автор: Світлана Мащенко

Дмитро Політов - один з найвідоміших пілоністів - танцівників на шесті, вже десять років доводить, що pole dance - це не тільки про еротику, не тільки "для дівчаток", це - мистецтво і тяжка щоденна праця.

Свої надздібності 31-річний майстер прийшов демонструвати на шоу "Україна має талант".

Діма - суддя і тренер. Він організував свій тренувальний табір з пілону в горах, зроблений в стилі шаолінського монастиря, де навчає людей з усього світу.

Хлопець мріє, щоб пілон став олімпійським видом спорту і активно сприяє цьому. На шоу він прийшов, щоб зламати стереотипи і показати, що танець на пілоні може бути не тільки ліричним або сексуальним, але може нести абсолютно будь-яку енергію.

Політов виконав пол-денс з елементами крампа, від якого судді були в захваті.

"Я ніколи в житті не бачила такого виступу!"- сказала Ксенія Мішина.

Найвідоміший пілоніст-&quot;чернець&quot; Діма шокував, перемігши гравітацію: це потрібно побачити!

Фото: Дмитро Політов на шоу "Україна має талант"

Це цікаво знати

Діма - переможець різного роду чемпіонатів, а в 2015 році став чемпіоном світу на змаганнях в Пекіні. У pole dance прийшов з брейк-дансу і паркуру, що яскраво відбивається на його танцювальному стилі.

Цікаво, що батько Дмитра покинув сім'ю і пішов у монастир. Уже в більш усвідомленому віці Діма теж хотів стати ченцем. Він їздив по монастирях, відвідував священні місця. Захоплення спортом було сильніше, тому він вирішив поєднати ці дві філософії, але по своєму.

Відзначимо, що шоу "Україна має талант" можна дивитися на каналі СТБ в суботньому вечірньому ефірі.

Це десятий сезон, який відновився після чотирирічної перерви. Цього разу номери більш масштабні і продумані. На сцену виходять справжні і вже визнані світом знаменитості, здібності яких оцінюють Сергій Притула, Ксенія Мішина і Євген Кот.

Раніше на шоу показувати свої таланти прийшов пілоніст з Харкова Дмитро Федотов, який показав неймовірні трюки в образі Шерлока Холмса.

Також на жердині станцювала олімпійська чемпіонка, 39-річна Ірина Мерлені, викликавши захват і сльози.

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