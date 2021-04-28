Збереже здоров'я і гроші: дієтолог розповіла, які продукти можна заморозити на завтра

Фахівець з харчування розповіла, що у неї для цих цілей є окремий морозильник, забитий всім і вся.

"Йому потрібно писати оду! У ньому можна зберігати безліч корисностей довгий час. Що може бути простіше, ніж розігріти в каструлі корисний суп з морепродуктами, приготований пару тижнів тому у вихідний день?",- написала дієтолог.⠀

Крім ягід! Можна заморожувати навіть суп (фото: pexels.com)

Дієтолог дала лайфхак для тих, хто живе один: суп можна заморожувати порційно прямо в пластикових пакетах, давши йому трохи охолонути.⠀

Що ще можна заморозити?

"Соуси, рідкі десерти і навіть солодощі! Все це можна і потрібно заморожувати про запас. Не пошкодуйте коштів на зручні пластикові контейнери для заморозки. Вони збережуть вам купу грошей і здоров'я", - порадила Йенсен.

Крім цього відправити в морозилку можна:

овочі - для гарячих страв і для омлету з овочами на сніданок,

заморожені ягоди - для смузі,

морепродукти, рибу і м'ясо (діставати за добу до приготування і розморожуватися в холодильнику),

морозиво дітям,

бульйон,

залишки вечерь (добре йдуть, коли лінь готувати).

"Заморожені запаси рятують мій час і допомагають моїй родині харчуватися здоровою їжею. Адже якщо в морозилці повно готової корисної їжі, то відпадає потреба замовляти піцу додому", - підсумувала Нутриціолог.