Сбережет здоровье и деньги: диетолог рассказала, какие продукты можно заморозить на завтра

Морозильными камерами пользуется весь цивилизованный мир. Но Дания в этом плане особенная, датчане замораживают абсолютно все!
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала диетолог Катерина Йенсен, которая живет в Дании.
Специалист по питанию рассказала, что у нее для этих целей есть отдельный морозильник, забитый всем и вся.
"Ему нужно писать оду! В нем можно хранить множество полезностей долгое время. Что может быть проще, чем разогреть в кастрюле полезный суп с морепродуктами, приготовленный пару недель назад в выходной день?", - написала диетолог.⠀
Диетолог дала лайфхак для тех, кто живет один: суп можно замораживать порционно прямо в пластиковых пакетах, дав ему чуть остыть.⠀
"Соусы, жидкие десерты и даже сладости! Все это можно и нужно замораживать впрок. Не пожалейте средств на удобные пластиковые контейнеры для заморозки. Они сберегут вам кучу денег и здоровье", - посоветовала Йенсен.
Кроме этого отправить в морозилку можно:
"Замороженные запасы спасают мое время и помогают моей семье питаться здоровой пищей. Ведь если в морозилке полно готовой полезной еды, то отпадает надобность заказывать пиццу на дом", - подытожила нутрициолог.
Читайте также, почему витамины не работают: как получить полезное из БАДов.
Еще диетолог рассказала, почему не стоит "есть на полведра меньше". Чтобы потом не пришлось толстеть даже от воздуха.