ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мережу обурили відверті фото вагітної Емілі Ратаковскі

Новость на русском → США, Середа 03 березня 2021 23:21
Мережу обурили відверті фото вагітної Емілі Ратаковскі Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі знаходиться на останніх місяцях вагітності, і вже зовсім скоро повинна порадувати чоловіка народженням первістка. При цьому моделі не заважає її становище робити відверті фотографії у себе вдома, які шокують її шанувальників.

Нові знімки Ратаковскі опублікувала Instagram.

В одній серії фото супермодель лежить в наповненій водою ванні оголеною і закриває груди руками.

Мережу обурили відверті фото вагітної Емілі РатаковскіМережу обурили відверті фото вагітної Емілі РатаковскіМережу обурили відверті фото вагітної Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

На інших фото вона лежить на ліжку в штанях і також прикриває груди.

Мережу обурили відверті фото вагітної Емілі РатаковскіМережу обурили відверті фото вагітної Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Також є знімки, де дівчина, повністю гола стоїть біля вікна.

Мережу обурили відверті фото вагітної Емілі РатаковскіМережу обурили відверті фото вагітної Емілі РатаковскіМережу обурили відверті фото вагітної Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

На фотографіях ще однієї серії модель зображена в класичному чорному костюмі, піджак якого вона одягла на голе тіло.

Мережу обурили відверті фото вагітної Емілі РатаковскіМережу обурили відверті фото вагітної Емілі РатаковскіМережу обурили відверті фото вагітної Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

В одному з описів до фото Ратаковскі зазначила, що знімки були зроблені вдома в Нью-Йорку. При цьому автором даних фото є популярний американський фотограф Ренель Медрано.

Багато фоловерів зірки розкритикували її відверті фотографії.

  • Боже мій, зупинися, ти ж вагітна;
  • Спочатку я був готовий з цим миритися, але ти перейшла межу;
  • Навіщо ти це робиш, це вже перебір;
  • Залишайте такі фото у сімейному альбомі, мільйонам чужих людей нема чого їх дивитися;
  • З кожним днем твоя поведінка розчаровує все більше і більше, ти скоро станеш матір'ю;
  • Навіщо таке виставляти... так красива, але нехай це бачить тільки чоловік;
  • Сама опускає себе на дно;
  • Ти безперечно гарна, але я думаю, це вже занадто, чи не так?
  • Боже мій, вона ніколи не зупиняється! Відпочинь! Ти вагітна!!!

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала рідкісні фото з чоловіком на честь річниці весілля.

Раніше вагітна Емілі Ратаковскі вирушила на нічну прогулянку в прозорому комбінезоні і на підборах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя модель Эмили Ратаковски
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні скасовують переведення годинників. Причина може здивувати
В Україні скасовують переведення годинників. Причина може здивувати