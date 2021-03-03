Сеть возмутили откровенные фото беременной Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски находится на последних месяцах беременности, и уже совсем скоро должна порадовать мужа рождением первенца. При этом модели не мешает ее положение делать откровенные фотографии у себя дома, которые шокируют ее поклонников.
Новые снимки Ратаковски опубликовала в Instagram.
В одной серии фото супермодель лежит в наполненной водой ванне обнаженной и закрывает грудь руками.
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
На других фото она лежит на кровати в штанах и также прикрывает грудь.
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Также есть снимки, где девушка, полностью обнаженная стоит возле окна.
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
На фотографиях еще одной серии модель запечатлена в черном классическом костюме, пиджак которого она надела на голое тело.
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
В одном из описаний к фото Ратаковски отметила, что снимки были сделаны дома в Нью-Йорке. При этом автором данных фото является популярный американский фотограф Ренель Медрано.
Многие подписчики звезды раскритиковали ее откровенные фотографии.
- Боже мой, остановись, ты же беременна;
- Сначала я был готов с этим мириться, но ты перешла грань;
- Зачем ты это делаешь, это уже перебор;
- Оставляйте такие фото в семейном альбоме, миллионам чужих людей незачем их смотреть;
- С каждым днем твое поведение разочаровывает все больше и больше, ты же скоро станешь матерью;
- Зачем такое выставлять... да красивая, но пусть это видит только муж;
- Сама опускает себя на дно;
- Ты бесспорно красивая, но я думаю, это уж слишком, не так ли?
- Боже мой, она никогда не останавливается! Отдохни! Ты беременна!!!
Напомним, Эмили Ратаковски показала редкие фото с мужем в честь годовщины свадьбы.
Ранее беременная Эмили Ратаковски отправилась на ночную прогулку в прозрачном комбинезоне и на каблуках.