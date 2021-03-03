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Сеть возмутили откровенные фото беременной Эмили Ратаковски

Новина українською → США, Среда 03 марта 2021 23:21
Сеть возмутили откровенные фото беременной Эмили Ратаковски Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски находится на последних месяцах беременности, и уже совсем скоро должна порадовать мужа рождением первенца. При этом модели не мешает ее положение делать откровенные фотографии у себя дома, которые шокируют ее поклонников.

Новые снимки Ратаковски опубликовала в Instagram.

В одной серии фото супермодель лежит в наполненной водой ванне обнаженной и закрывает грудь руками.

Сеть возмутили откровенные фото беременной Эмили РатаковскиСеть возмутили откровенные фото беременной Эмили РатаковскиСеть возмутили откровенные фото беременной Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

На других фото она лежит на кровати в штанах и также прикрывает грудь.

Сеть возмутили откровенные фото беременной Эмили РатаковскиСеть возмутили откровенные фото беременной Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Также есть снимки, где девушка, полностью обнаженная стоит возле окна.

Сеть возмутили откровенные фото беременной Эмили РатаковскиСеть возмутили откровенные фото беременной Эмили РатаковскиСеть возмутили откровенные фото беременной Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

На фотографиях еще одной серии модель запечатлена в черном классическом костюме, пиджак которого она надела на голое тело.

Сеть возмутили откровенные фото беременной Эмили РатаковскиСеть возмутили откровенные фото беременной Эмили РатаковскиСеть возмутили откровенные фото беременной Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

В одном из описаний к фото Ратаковски отметила, что снимки были сделаны дома в Нью-Йорке. При этом автором данных фото является популярный американский фотограф Ренель Медрано.

Многие подписчики звезды раскритиковали ее откровенные фотографии.

  • Боже мой, остановись, ты же беременна;
  • Сначала я был готов с этим мириться, но ты перешла грань;
  • Зачем ты это делаешь, это уже перебор;
  • Оставляйте такие фото в семейном альбоме, миллионам чужих людей незачем их смотреть;
  • С каждым днем твое поведение разочаровывает все больше и больше, ты же скоро станешь матерью;
  • Зачем такое выставлять... да красивая, но пусть это видит только муж;
  • Сама опускает себя на дно;
  • Ты бесспорно красивая, но я думаю, это уж слишком, не так ли?
  • Боже мой, она никогда не останавливается! Отдохни! Ты беременна!!!

Напомним, Эмили Ратаковски показала редкие фото с мужем в честь годовщины свадьбы.

Ранее беременная Эмили Ратаковски отправилась на ночную прогулку в прозрачном комбинезоне и на каблуках.

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