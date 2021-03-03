Сеть возмутили откровенные фото беременной Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски находится на последних месяцах беременности, и уже совсем скоро должна порадовать мужа рождением первенца. При этом модели не мешает ее положение делать откровенные фотографии у себя дома, которые шокируют ее поклонников.

В одной серии фото супермодель лежит в наполненной водой ванне обнаженной и закрывает грудь руками.

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

На других фото она лежит на кровати в штанах и также прикрывает грудь.

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Также есть снимки, где девушка, полностью обнаженная стоит возле окна.

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

На фотографиях еще одной серии модель запечатлена в черном классическом костюме, пиджак которого она надела на голое тело.

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

В одном из описаний к фото Ратаковски отметила, что снимки были сделаны дома в Нью-Йорке. При этом автором данных фото является популярный американский фотограф Ренель Медрано.

Многие подписчики звезды раскритиковали ее откровенные фотографии.