Широкі штани і біла сорочка: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала ультрамодний діловий образ

Роузі для цієї мети вибрала широкі чорні штани, які цього літа на піку популярності. До них вона підібрала білу сорочку вільного крою з великими накладними кишенями. Рукава вона закатала, а саму блузу вирішила носити на випуск. Вийшло дуже стильно.

Стильно і по-діловому (фото: instagram.com/rosiehw)

На ноги вона взула білі шльопанці, а в руки взяла невелику білу сумочку, що нагадує косметичку. З аксесуарів дружина Джейсона Стетхема підібрала Кольє: щось середнє між як і раніше модним чокером у вигляді ланцюга і широкої золотим ланцюжком, знайомої нам з 90-х.

В одних стрінгах: Ірина Шейк майже повністю оголилася для нової зйомки

Макіяж вона також постаралася продумати до дрібниць. На шкіру вона

завдала тотальну основу з підсвічує ефектом, трохи темніше натурального відтінку шкіри. Рум'яна додали образу свіжості, а темна губна помада - чуттєвості. Брови Роузі підкреслила за допомогою темного олівця, а очі не виділяла, лише злегка профарбувавши верхній ряд.

Волосся супермодель поклала на прямий проділ, попередньо витягнувши плойкою. Вийшло просто і стильно, надихаємося!