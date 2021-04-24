Штангам і гантелям - ні: Аніта Луценко назвала ідеальні тренування при варикозі

Варикоз з'являється, коли кров погано тече від ніг знизу вгору, а рухається вниз (клапани не справляються). Кров застоюється, вени ще збільшуються і слабшають. Найбільш характерно - для професій, де довго стоять.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла фітнес-тренер Аніта Луценко.
"Відразу обмовлюся, що при варикозі рекомендуються заняття в спеціальних, індивідуальних, гольфах", - підкреслила Аніта.
Протипоказання при варикозі - чого не можна робити? (фото: instagram.com/anitasporty)
Протипоказання для тренувань при варикозі
"Статичні вправи (коли сіли, наприклад, під стінкою і сидимо 30 секунд).
Великі ваги з напруженням (штанги і важкі гантелі). Геморой - це теж варикоз.
Прокатування ролом місць випинання вен.
Робота з гумками з здавлюванням зони з випинанням вен.
Тренування з постійним стоянням без зміни положень і включення литок в роботу.
Які тренуванні показані при варикозі
Плавання - ідеально!
Вправи, де ноги піднімаються вище голови (тренування ніг і сідниць, лежачи на спині, на боці, на четвереньках і одна піднімається).
Розвиток дихання і робота з м'язами тазового дна.
Пілатес.
Йога динамічна.
Розтяжка.
Швидка ходьба і легкі пробіжки в гольфах з постійним контролем, чи не стає гірше.
Прес, руки, груди, спина (не всі, стоячі, краще - ближче до горизонтальних положень). І не забувайте про нормальне здорове харчування, від якого, власне, і залежить вага", - порадила Аніта.
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