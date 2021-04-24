Штангам и гантелям - нет: Анита Луценко назвала идеальные тренировки при варикозе

Варикоз появляется, когда кровь плохо течет от ног снизу вверх, а движется вниз (клапаны не справляются). Кровь застаивается, вены еще увеличиваются и слабеют. Наиболее характерно - для профессий, где долго стоят.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала фитнес-тренер Анита Луценко.
"Сразу оговорюсь, что при варикозе рекомендуются занятия в специальных, индивидуальных, гольфах", - подчеркнула Анита.
Противопоказания при варикозе - чего нельзя делать? (фото: instagram.com/anitasporty)
Противопоказания для тренировок при варикозе
"Статические упражнения (когда сели, например, под стенкой и сидим 30 секунд).
Большие веса с натуживанием (штанги и тяжелые гантели). Геморой - это тоже варикоз.
Прокатывание ролом мест выпячивания вен.
Работа с резинками со здавливанием зоны с выпячивания вен.
Тренировки с постоянным стоянием без смены положений и включения икр в работу.
Какие тренировке показаны при варикозе
Плавание - идеально!
Упражнения, где ноги поднимаются выше головы (тренировка ног и ягодиц, лежа на спине, на боку, на четвереньках и одна поднимается).
Развитие дыхания и работа с мышцами тазового дна.
Пилатес.
Йога динамическая.
Растяжки.
Быстрая ходьба и легкие пробежки в гольфах с постоянным контролем, не становится ли хуже.
Пресс, руки, грудь, спина (не все, стоя, лучше - ближе к горизонтальным положениям). И не забывайте о нормальном здоровом питании, от которого, собственно, и зависит вес", - посоветовала Анита.
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