Шторми, похолодання і зливи: в Україну йде жахлива погода

Погода в Україні на вихідних зовсім зіпсується і в багатьох регіонах очікується сильний штормовий вітер, зниження температури та сильні дощі.

В суботу дощі пройдуть локально в західних областях України, в Одеській області, вночі місцями – у Вінницькій. Очікується сильний штормовий південно-східний вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"На решті території України погода ще буде сухою, хіба що на Півночі вже почнуть набігати хмари. Температура повітря 26 вересня ще побуде високою, +23 +27 градусів, у західних областях знизиться через дощі до +19 +23 градусів", - повідомила синоптик.

Карта погоди

У неділю, 27 вересня, погода зіпсується практично у всіх областях України. Очікується зниження температури та сильні дощі.

"Атмосферний фронт циклону з кокетливим ім'ям Wicca принесе в неділю вже більше дощів. Опади протягом 27 вересня пройдуть через всю територію України. Спочатку дощі будуть йти на Заході, протягом дня вони потягнуться далі, через центральну частину, захоплять Північ, місцями Південь, а вже до вечора чи ночі на понеділок дійдуть дощі до східних областей. Утримається 27 вересня в Україні сильний південно-східний вітер", - попередила Діденко та зазначила, що в більшості областей сильно впаде температура повітря.

Карта погоди

"Температура повітря в неділю становитиме: на заході +14 +19 градусів, на Півночі України у Вінницькій області максимально не вище +18 +23 градусів, тобто, похолодає. В більшості центральних областей +22 +26 градусів, на Сході України +23 +26 градусів. На Півдні недільне повітря прогріється до +23 +26 градусів", - додала синоптик.

У Києві в суботу очікується сильний, до штормових поривів, вітер південно-східного напрямку. Як зазначає Діденко, без дощу, але вже з хмарами. Вдень прогріється до +25 градусів.

"У неділю в столиці очікується дощ, сильний вітер та зниження температури повітря до +19 +20 градусів. В Україну поступово заходить явно інша повітряна маса. Через синоптичні зміни можливе загострення серцево-судинних недуг, стрибки артеріального тиску, настрою", - зазначила Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про різке погіршення погоди по всіх областях України.

А також розповідали про те, що українцям пообіцяли ще два бабиних літа цієї осені.