Штормы, похолодание и ливни: в Украину идет жуткая погода

Погода в Украине на выходных совершенно испортится и во многих регионах ожидается сильный штормовой ветер, понижение температуры и сильные дожди.

В субботу дожди пройдут локально в западных областях Украины, в Одесской области, ночью местами – в Винницкой. Ожидается сильный штормовой юго-восточный ветер. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"На остальной территории Украина погода еще будет сухой, разве что на Севере уже начнут набегать тучи. Температура воздуха 26 сентября еще побудет высокой, +23 +27 градусов, в западных областях снизится из-за дождей до +19 +23 градусов", - сообщила синоптик.

Карта погоды

В воскресенье, 27 сентября, погода испортится практически во всех областях Украины. Ожидается понижение температуры и сильные дожди.

"Атмосферный фронт циклона с кокетливым именем Wicca принесет в воскресенье уже больше дождей. Осадки на протяжении 27 сентября пройдут через всю территорию Украины. Сначала дожди будут идти на Западе, в течение дня они потянутся дальше, через центральную часть, захватят Север, местами Юг, а уже к вечеру или ночи на понедельник дойдут дожди до восточных областей. Удержится 27 сентября в Украине и сильный юго-восточный ветер", - предупредила Диденко и отметила, что в большинстве областей сильно упадет температура воздуха.

Карта погоды

"Температура воздуха в воскресенье составит: на западе +14 +19 градусов, на Севере Украины и в Винницкой области максимально не выше +18 +23 градусов, то есть, похолодает. В большинстве центральных областей +22 +26 градусов, на Востоке Украины +23 +26 градусов. На Юге воскресный воздух прогреется до +23 +26 градусов", - добавила синоптик.

В Киеве в субботу ожидается сильный, до штормовых порывов, ветер юго-восточного направления. Как отмечает Диденко, без дождя, но уже с тучами. Днем прогреется до +25 градусов.

"В воскресенье в столице ожидается дождь, сильный ветер и снижение температуры воздуха до +19 +20 градусов. В Украину постепенно заходит явно другая воздушная масса. Из-за синоптических изменений возможно обострение сердечно-сосудистых недугов, скачки артериального давления, настроения", - отметила Наталка Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о резком ухудшении погоды во всех областях Украины.

А также рассказывали о том, что украинцам пообещали еще два бабьих лета этой осенью.