Синоптик дала українцям приємний прогноз

Погода в Україні очікується в неділю, 3 січня, суха, вітряна і відносно тепла, проте є ймовірність туманів та ожеледиці, тому водіям та пішоходам на вулиці слід бути обережними.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

На всій території країни опади малоймовірні.

В середньому по Україні стовпчики термометрів протягом дня показуватимуть близько +3... +5 градусів.

У східних областях очікується температура повітря трохи нижче: 0... +3 градуси.

А ось на Півдні та на Закарпатті погода піднесе "весняні" +6... +12 градусів.

У Києві в неділю вдень буде +3... +5 градусів, а вночі очікується близько нуля. У столиці опади також малоймовірні. Південно-східний вітер може бути поривчастим.

Діденко зазначає, що погода у завтрашній вихідний буде підбивати до прогулянок на свіжому повітрі.

"Бо - ніяких небезпечних метеоявищ, хіба що тумани, серпанки та, на підмерзлу вночі землю, подекуди скромна ожеледиця", - пише синоптик.

Метеокарта погоди 3 січня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що синоптики Укргідрометцентру попередили, що в Україну рухається негода, буде похолодання і потужні зливи зі снігом зовсім скоро.

Нагадаємо також, що про похолодання наступного тижня попередила також Наталка Діденко.