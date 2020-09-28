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Синоптики оновили прогноз на жовтень і розповіли, коли прийдуть заморозки

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в жовтні може принести нічні заморозки

Погода в Україні в жовтні зустріне українців "сезоном дощів", прийде похолодання. Температура буде помірною і типовою для жовтня, але в останній декаді можливі нічні заморозки.

Так, згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, дощити буде в перші дні жовтня по всій країні. Температура буде триматися досить високою - до +20 і навіть вище - протягом першої половини місяця.

Але в останній декаді жовтня істотно знизиться, градусники покажуть менш як +10, а в західних областях можливі заморозки в нічний час. Крім того, на Заході буде в цьому місяці багато дощових днів.

Зазначимо, що в Українському гідрометцентрі також дали прогноз на жовтень. Там припускають, що температура, як і опади, у середині осені буде в межах багаторічних значень.

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Нижче дивіться прогноз на місяць для Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Погода в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

А ось народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що перші серйозні заморозки вдарять 7, 8, 19 та 21 жовтня.

Тим часом в Україні очікується сезон холодних злив. Синоптики розповіли, що в останні дні вересня - початку жовтня температура знизиться, дощитиме.

Прогноз погоди
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