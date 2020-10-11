Сніг, заморозки і аномальна температура: синоптики змінили прогноз на жовтень

Погода в Україні в жовтні принесе ряд синоптичних сюрпризів. І хоча висока температура найближчими днями все ще зберігатиметься, скоро ситуація зміниться - заморозки можливі у північних областях, в тому числі і в Києві, а в горах випаде сніг.

Старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Владислав Тимофєєв каже, що до 16-17 жовтня в Україні буде відносно тепло. Температура +23, на Півдні +20 на Півночі і +18+19 на Заході, пише Obozrevatel.

З п'ятниці почне холоднішати - температура за добу знизиться на 5-7 градусів. Вдень до 15 тепла, вночі - до 10 градусів. А ось у Київській, Житомирській, Сумській областях можливі заморозки.

17-23 жовтня очікується прохолодна, але в основному суха погода. Вдень 10-12 тепла, вночі 3-5 градусів, можливі заморозки.

"Снігу на рівнинній території України не буде, у Карпатах - можливий сніг", - сказав синоптик.

Тимофєєв додав, що з 17 жовтня погода в Україні повернеться до середньорічної норми, до звичайного клімату. Після 23 жовтня в західні регіони України прийде циклон, можуть початися дощі.

А за словами Руслана Мурмило, синоптика Українського гідрометцентру, до 18 жовтня в країні буде "метеоліто", і ознак входу в осінь поки що немає.

Середньодобова температура повітря буде стабільно вище 15 градусів, крім західних областей (тут +15 і нижче). Особливо сильних опадів не буде.

"Зараз температура вище норми, і в норму вона нескоро увійде", - підкреслив експерт, нагадавши, що для цього часу року нормальною температурою є +10 градусів.

Найбільше опадів у цей період буде по лінії Київ - Одеса, а на південному сході дощів менше.

Мурмило каже, що заморозків у жовтні не очікується.

Раніше синоптики Gismeteo також розповіли, коли в Україні слід чекати заморозків.

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