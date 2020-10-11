Снег, заморозки и аномальная температура: синоптики изменили прогноз на октябрь

Погода в Украине в октябре принесет ряд синоптических сюрпризов. И хотя высокая температура в ближайшие дни все еще будет сохраняться, скоро ситуация изменится - заморозки возможны в северных областях, в том числе и в Киеве, а в горах выпадет снег.

Старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Владислав Тимофеев говорит, что до 16-17 октября в Украине будет относительно тепло. Температура +23 на Юге, +20 на Севере и +18+19 на Западе, пишет Obozrevatel.

С пятницы начнет холодать - температура за сутки снизится на 5-7 градусов. Днем до 15 градусов, ночью - до 10 градусов. А вот в Киевской, Житомирской, Сумской областях возможны заморозки.

17-23 октября ожидается прохладная, но в основном сухая погода. Днем 10-12 тепла, ночью 3-5 градусов, вероятны заморозки.

"Снега на равнинной территории Украины не будет, в Карпатах - возможен снег", - сказал синоптик.

Тимофеев добавил, что с 17 октября погода в Украине вернется к среднегодовой норме, к обычному климату. После 23 октября в западные регионы Украины придет циклон, могут начаться дожди.

А по словам Руслана Мурмыло, синоптика Украинского гидрометцентра, до 18 октября в стране будет "метеолето", и признаков вступления в осень пока что нет.

Среднесуточная температура воздуха будет стабильно выше 15 градусов, кроме западных областей (здесь +15 и ниже). Особо сильных осадков также не будет.

"Сейчас температура выше нормы, и в норму она нескоро войдет", - подчеркнул эксперт, напомнив, что для этого времени года нормальной температурой является +10 градусов.

Больше всего осадков в этот период будет по линии Киев - Одесса, а на юго-востоке дождей меньше.

Мурмыло говорит, что заморозков в октябре не ожидается.

Ранее синоптики Gismeteo также рассказали, когда в Украине следует ждать заморозков.

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