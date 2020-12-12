Снігопади і морози ще будуть: синоптики оновили прогноз погоди на зиму в Україні

Погода в Україні цієї зими розпочалася з мокрого снігу і різкого похолодання. Народні синоптики та метеорологи давали довгострокові прогнози й обіцяли аномально теплі температури та попереджали про різкі перепади.

Проте на початку грудня прогнози про погоду взимку почали змінюватися і карти стали показувати зовсім іншу картину. Попри на те, що більшість прогнозів зводиться до того, що аномальні перепади температури варто очікувати, зима в Україні у 2020-2021 роках буде справжньою. Про це розповів синоптик Українського гідрометцентру Владислав Білик у коментарі для телеканалу "Україна 24".

"Зараз відбувається зміна клімату, йде потепління. Зараз тільки перший тиждень зими, і серйозного снігопаду у нас немає. Але він, звичайно, буде, зима тільки почалася. Сподіваймося на краще, що сніг ми все ж таки вже побачили, і ще його буде достатньо, щоб зліпити сніговика або в сніжки пограти, на санках покататися", - розповів фахівець.

Він додав, що нинішня зима не буде такою ж аномально теплою, як і попередня і варто очікувати й низькі температури, і сильні снігопади.

"Як правило, найнижчі температури спостерігаються в кінці січня - початку лютого. Щодо цієї зими неможливо дати точний прогноз, що саме 20 лютого 2021 року буде найнижча температура. Можу сказати, що в південних областях зараз дуже складні погодні умови внаслідок сильного вітру, на Півдні та на Сході, найближчими днями він буде охоплювати всю територію України. Південно-східний вітер, 7-10 м/с, пориви 15-20 м/с майже по всій Україні до вихідних. Сподіваюся, що нинішня зима буде іншою, тому що минула була аномально теплою. Не думаю, що дві зими будуть настільки аномальні, теплі. Напевно, все ж таки вона буде теплою, але не такою, як минула", - зазначив Білик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на грудень і розповіли про потепління.

А також розповідали про те, що народні синоптики спрогнозували погоду в Україні на Новий рік і Різдво.