Снегопады и морозы еще будут: синоптики обновили прогноз погоды на зиму в Украине

Погода в Украине этой зимой началась с мокрого снега и резкого похолодания. Народные синоптики и метеорологи давали долгосрочные прогнозы и обещали аномально теплые температуры и предупреждали о резких перепадах.

Однако в начале декабря прогнозы о погоде зимой начали меняться и карты стали показывать совсем другую картину. Несмотря на то, что большинство прогнозов сводится к тому, что аномальные перепады и температуры стоит ожидать, зима в Украине в 2020-2021 годах будет настоящей. Об этом рассказал синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык в комментарии для телеканала "Украина 24".

"Сейчас происходит изменение климата, идет потепление. Сейчас только первая неделя зимы, и серьезного снегопада у нас нет. Но он, конечно будет, зима только началась. Давайте надеяться на лучшее, что снег мы все-таки уже увидели, и еще его будет достаточно, чтобы снеговика слепить или в снежки поиграть, на санках покататься", - рассказал специалист.

Он добавил, что нынешняя зима не будет такое же аномально теплой, как предыдущая и стоит ожидать и низкие температуры, и сильные снегопады.

"Как правило, самые низкие температуры наблюдаются в конце января - начале февраля. В отношении этой зимы невозможно дать точный прогноз, что именно 20 февраля 2021 года будет самая низкая температура. Могу сказать, что в южных областях сейчас очень сложные погодные условия за счет сильного ветра, на Юге и на Востоке, в ближайшие дни он будет охватывать всю территорию Украины. Юго-восточный ветер, 7-10 м/с, порывы 15-20 м/с почти по всей Украине до выходных. Надеюсь, что нынешняя зима будет другой, потому что прошлая была аномально теплой. Не думаю, что две зимы будут настолько аномальные, теплые. Наверное, все-таки она будет теплой, но не такой, как прошлая", - отметил Билык.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на декабрь и рассказали о потеплении.

А также рассказывали о том, что народные синоптики спрогнозировали погоду в Украине на Новый год и Рождество.