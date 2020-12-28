Сни в ніч на 28 грудня - віщі: що категорично заборонено робити, всі традиції на сьогодні
28 грудня в Україні у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Трихона Печенгського, в народі день називали Тихоновим. У католиків сьогодні - День святих Невинних Немовлят Вифлеємських, а у світі - Міжнародний день кіно. З якими заборонами здавна був пов'язаний цей день в Україні, яких традицій потрібно було дотримуватися і за якими ознаками судили про майбутню погоду – читайте в нашому матеріалі.
28 грудня свої іменини святкують: Олександр, Василь, Андрій, Павло, Степан, Сусанна, Трифон.
Зображення святого Тихона Печерського (фото: azbyka.ru)
Традиції дня
28 грудня, в день Святого Тихона, було прийнято йому молитися. Він вважався покровителем моряків, тому зверталися до нього у разі небезпеки.
Вважалося, що сни в цю ніч показують, в якому стані знаходиться внутрішня енергія. Якщо приснився кошмар, значить, необхідно зупинитися і розібратися в собі. Хороші сновидіння зазвичай збуваються протягом 3 днів.
В цей період вже потихеньку прибував день, а щоб допомогти йому стати світліше і яскравіше, люди рано вранці виносили на двір гаряче вугілля і висипали на сніг. Так відлякували нечисту силу.
Що не можна робити 28 грудня
Заборонено в цей день сміятися над ближнім. Вважається, що інакше дуже скоро доведеться пролити стільки ж сліз, скільки було сміху.
Не рекомендується 28 грудня одягатися у все темне. Необхідно, щоб хоча б один предмет туалету був світлого (в ідеалі білого) кольору. Тоді вдасться уникнути зустрічі з нечистою силою.
Не варто в цей понеділок скаржитися на мороз, інакше можуть початися проблеми зі здоров'ям.
В цей день краще не братися за нові проєкти. Причому обговорювати та планувати їх можна, а от приступати до рішучих дій наші предки не радили. Вони говорили, що успіхів у нових справах не буде.
Прикмети на сьогодні
- Якщо кішка дуже проситься додому – до сильного морозу.
- Якщо зранку дме північний вітер – буде холодно.
- Помітили на деревах іній – буде добрий урожай вівса.
- Яка погода на Тихонов день, такої погоди чекати в березні.
- Червона зоря – ударять морози.
- Якщо на полях сніг лежить гладко – чекай неврожаю.
- Синиці зібралися зграями і сильно цвірінькають – буде холодно.
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