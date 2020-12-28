Сни в ніч на 28 грудня - віщі: що категорично заборонено робити, всі традиції на сьогодні

28 грудня в Україні у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Трихона Печенгського, в народі день називали Тихоновим. У католиків сьогодні - День святих Невинних Немовлят Вифлеємських, а у світі - Міжнародний день кіно. З якими заборонами здавна був пов'язаний цей день в Україні, яких традицій потрібно було дотримуватися і за якими ознаками судили про майбутню погоду – читайте в нашому матеріалі.

28 грудня свої іменини святкують: Олександр, Василь, Андрій, Павло, Степан, Сусанна, Трифон.

Зображення святого Тихона Печерського (фото: azbyka.ru)

Традиції дня

28 грудня, в день Святого Тихона, було прийнято йому молитися. Він вважався покровителем моряків, тому зверталися до нього у разі небезпеки.

Вважалося, що сни в цю ніч показують, в якому стані знаходиться внутрішня енергія. Якщо приснився кошмар, значить, необхідно зупинитися і розібратися в собі. Хороші сновидіння зазвичай збуваються протягом 3 днів.

В цей період вже потихеньку прибував день, а щоб допомогти йому стати світліше і яскравіше, люди рано вранці виносили на двір гаряче вугілля і висипали на сніг. Так відлякували нечисту силу.

Що не можна робити 28 грудня

Заборонено в цей день сміятися над ближнім. Вважається, що інакше дуже скоро доведеться пролити стільки ж сліз, скільки було сміху.

Не рекомендується 28 грудня одягатися у все темне. Необхідно, щоб хоча б один предмет туалету був світлого (в ідеалі білого) кольору. Тоді вдасться уникнути зустрічі з нечистою силою.

Не варто в цей понеділок скаржитися на мороз, інакше можуть початися проблеми зі здоров'ям.

В цей день краще не братися за нові проєкти. Причому обговорювати та планувати їх можна, а от приступати до рішучих дій наші предки не радили. Вони говорили, що успіхів у нових справах не буде.

Прикмети на сьогодні

Якщо кішка дуже проситься додому – до сильного морозу.

Якщо зранку дме північний вітер – буде холодно.

Помітили на деревах іній – буде добрий урожай вівса.

Яка погода на Тихонов день, такої погоди чекати в березні.

Червона зоря – ударять морози.

Якщо на полях сніг лежить гладко – чекай неврожаю.

Синиці зібралися зграями і сильно цвірінькають – буде холодно.

Раніше ми розповідали про сприятливі дні для шлюбу у 2021 році й публікували церковний православний календар весіль та вінчань.

Нагадаємо також, що нещодавно предстоятель ПЦУ Епіфаній розповів, чи зможуть українці відвідати церкву на Різдво і в період локдауна.