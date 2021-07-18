Пакуємо валізи: стиліст підказала, який мінімум речей точно взяти з собою на море
На морі зазвичай мало що потрібно з речей (фото: instagram.com/sarasampaio)
Збираючись на море, ми зазвичай складаємо у валізу мало не вміст всієї шафи. І вже у відпустці розуміємо, що не скористалися і половиною з того, що тягли власноруч в іншу країну або на інший кінець України.
Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram назвала, які речі точно знадобляться у відпустці на морі.
Мінімальний набір одягу на море
- Два купальника, один - на вас, інший, випраний, поки що сохне.
- Сукня з льону - і на спеку, на пляж, і в ресторан на вечерю теплим вечором.
- Парочка світлих футболок, майок. Чудово виглядають на злегка засмаглому тілі.
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Кроп-топ завжди стане в нагоді - і по номеру в готелі ходити, і за кавою вранці вискочити.
- Лляна або бавовняна сорочка - спасе від сонячних опіків, виглядає стильно і вишукано і з шортами, і зі спідницею.
- Штани з льону - найкраще рішення для відпустки, зручно, не жарко, шкіра дихає.
- Джинсові шорти - на пляж і на вечірку.
- Аксесуари: капелюх, окуляри, прикраси.
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Звичайна сумка і сумка на пляж.
- Взуття: сліпони, сандалі, шльопанці.
Що взяти з речей на море (фото: instagram.com/tanya.myname)
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