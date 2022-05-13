Як зберегти м'ясо на довгий термін: рецепт тушонки від Клопотенка

Тушонку можна взяти з собою на вечерю в бомбосховище. Тушковане м'ясо завжди готове до вживання як підігрітим, так і охолодженим. Можна додавати м'ясну тушонку до картоплі, будь-якій крупі або макаронів.

Серед беззастережних бонусів тушонки з курячих гомілок - м'ясо не потрібно тримати в морозильній камері або холодильнику, якщо, випадково, відключать електроенергію.

Інгредієнти для тушонки

2 кг курячого м'яса (гомілки, стегна)

1 середня ріпчаста цибуля

1 велика морква

150 г кореня селери

2 лаврових листки

5 горошин чорного перцю

3 горошини запашного перцю

2 ст. л. солі

Покроковий рецепт приготування

У велику каструлю викладіть 2 кг курячого м'яса.

Залийте водою на 3 см вище, доведіть до кипіння. Першу воду злийте, а м'ясо ретельно промийте і знову складіть в каструлю.

Додайте цибулину і моркву, розрізані навпіл. Якщо є, то додайте очищений корінь селери, пастернаку або петрушки.

Додайте 2 лаврові листки, 5 горошин чорного і 3 горошини запашного перцю. Залийте м'ясо холодною водою так, щоб вона була на 3 см вище рівня м'яса. Додайте 2 ст. л. солі, перемішайте.

Тушонка буде вживатися з гарніром або хлібом, тому, коли солі трохи більше, ніж зазвичай, буде смачніше.

Доведіть до кипіння, а потім зменшіть вогонь до середнього. Варіть 40 хвилин, не накриваючи кришкою. Дістаньте м'ясо курки з каструлі, дайте йому трохи охолонути та за допомогою ножа і вилки акуратно вийміть з гомілок і стегон все кістки, хрящі і шкірку.

Вийміть з бульйону моркву, цибулю і корінь селери. Все м'ясо знову перекладіть в каструлю і варіть ще 20 хвилин на середньому вогні.

Тим часом підготуйте скляні банки для стерилізації. Поставте їх в духову шафу на деко і включіть розігріватися до 100 градусів. Коли банки стануть гарячими, виймайте їх за допомогою рушники. На стерилізацію потрібно 20 хвилин. Паралельно металеві кришки до банків складіть в невелику каструлю з окропом і кип'ятіть приблизно 10 хвилин.

Викладіть курку і трохи бульйону в кожну банку. Спеції за бажанням - їх можна додати в банки чи ні. Відразу ретельно закручуйте банку кришкою.

Коли банки охолонуть, поставте тушонку в темне прохолодне місце. Термін придатності - до двох тижнів.