Ці поради психолога повернуть вам почуття безпеки, якщо ви його втратили

Безпека у просторі

Експерт каже: зараз важливо зробити все можливе, щоб те місце, де ви перебуваєте, було максимально вашим.

"Цей куток у бомбосховищі або це ліжко - належать тільки вам. Ви можете домовлятись, хто де сидить під час обіду, де лежать саме ваші речі тощо. Тут можна вибудовувати стабільність власноруч", - пояснює психолог.

Речі

Спробуйте надати цінність тим речам, які вдалося взяти з дому - мої капці, моя кофта, мій ноутбук - вони зі мною, мої рідненькі.

"Для мене було дуже важливо придбати чашку, з якої буду пити тільки я. І я дуже радію кожного вечора, коли мажусь своїм кремом. Ви можете пробудовувати безпеку через речі", - говорить Діана.

Люди

Зараз точно не час продовжувати стосунки з токсичними людьми. Психолог радить приділяти більше уваги тим людям, з якими вам добре.

"Злізайте з емоційних гойдалок, це вже додасть 100500 до відчуття безпеки. Важливо формувати стосунки, в яких ви будете почувати себе "як вдома". Навіть якщо лунає сирена і літають ракети. В цьому світі є хтось, хто тобі радий, з ким тепло і затишно. Тримай фокус на безпечних, підтримуючих стосунках", - радить спеціаліст.

Інформаційна безпека

Одне з найголовніших правил: намагайтесь фокусуватись на позитивних новинах.

Не треба переглядати тисячі відео обстрілу наших міст. Звертайте краще увагу на те, які позитивні результати у наших військових, скільки допомоги Україні надають інші країни, як мужньо і єдино тримається весь наш народ.

Одним словом, фільтруйте канали інформації та видаляйте ті, які розхитують вашу безпеку.

Ритуали

Психолог також радить за можливості повертати в своє життя звичні ритуали - розпорядок дня, прогулянка, прийоми їжі, спорт тощо.

"Все, що було важливою частиною вашого життя і створювало безпеку - можна відновлювати хоча б у мініатюрі. Мають бути певні опорні точки у вашому дні, на які ви можете спиратись. Як би скрутно не було. Режим, дисципліна, звички - створюють безпеку всередині вашого життя", - пояснює експерт.