Стиліст продемонструвала 5 кращих ідей зачісок для зустрічі року Тигра (фото)

В умовах карантину новорічні вечірки у багатьох все ще під питанням. Але навіть якщо ви зустрічаєте Новий рік вдома, гарне плаття і святкову зачіску ніхто не відміняв - зрештою, ви ж хочете сподобатися господареві року, Тигру?
Стиліст Анна Мішаївна у своєму Instagram показала топ ідей для новорічних зачісок, з якими ви будете справжньою зіркою вечора! Тим більше що ці укладання - швидкі та прості.
Стиліст запропонувала свій топ-5 найпростіших ідей із зачісками. "Вони придатні і в бенкет, і в світ, як то кажуть, і ще їх можна зробити самій, не вдаючись до послуг фахівців. Звичайно, якщо дозволяє довжина волосся (для тих, у кого коротке, можна укласти феном і гелем - і на цьому все)".
Раніше стиліст показала, яке взуття на плоскому ходу буде особливо популярним цієї зими.