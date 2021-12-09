Стиліст продемонструвала 5 кращих ідей зачісок для зустрічі року Тигра (фото)

Яку зачіску зробити на Новий рік (фото: instagram.com/leoniehanne)

Стиліст запропонувала свій топ-5 найпростіших ідей із зачісками. "Вони придатні і в бенкет, і в світ, як то кажуть, і ще їх можна зробити самій, не вдаючись до послуг фахівців. Звичайно, якщо дозволяє довжина волосся (для тих, у кого коротке, можна укласти феном і гелем - і на цьому все)".

Топ-5 зачісок для новорічної вечірки

Низький хвіст, в різних варіаціях. Стримано і універсально, можна обернути в свої ж волосся, або додати якісь прикраси у вигляді джгута, можна додати блискучі прикраси і т. д.

Пучок високий, низький, злегка розпатланий, сюди ж - пучки з крабиками.

Локони / хвилі, зафіксовані лаком в ретростилі. Можна зафіксувати шпильками, стразами і т. д.

Коса - сплетіть косички, можна кілька, можна одну, можна з частини волосся, можна в хвості.

Ефект мокрого волосся. Потрібно зачесати волосся назад, зафіксувати гелем, не шкодуючи, і все, укладання готове.

Яку зачіску вибрати на Новий рік Тигра (фото: instagram.com/anna_mishaevna)