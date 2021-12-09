Стилист продемонстрировала 5 лучших идей причесок для встречи года Тигра (фото)

Какую прическу сделать на Новый год (фото: instagram.com/leoniehanne)

Стилист предложила свой топ-5 самых простых идей с прическами. "Они пригодны и в пир, и в мир, как говорится, и еще их можно сделать самой, не прибегая к услугам специалистов. Конечно, если позволяет длина волос (для тех, у кого короткие, можно уложить феном и гелем - и на этом все)".

Топ-5 причесок для Новогодней вечеринки

Низкий хвост, в разных вариациях. Сдержанно и универсально, можно обернуть в свои же волосы, либо добавить какие-то украшения в виде жгута, можно добавить блестящие украшения и т.д.

Пучок высокий, низкий, слегка растрепанный, сюда же - пучки с крабиками.

Локоны / волны, зафиксированные лаком в ретростиле. Можно зафиксировать заколками, стразами и т.д.

Коса - сплетите косички, можно несколько, можно одно, можно из части волос, можно в хвосте.

Эффект мокрых волос. Нужно зачесать волосы назад, зафиксировать гелем не жалея и все, укладка ваша готова.

Какую прическу выбрать на Новый год Тигра (фото: instagram.com/anna_mishaevna)