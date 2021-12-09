Стилист продемонстрировала 5 лучших идей причесок для встречи года Тигра (фото)

В условиях карантина новогодние вечеринки у многих все еще под вопросом. Но даже если вы встречаете Новый год дома, красивое платье и праздничную прическу никто не отменял - в конце концов, вы же хотите понравиться хозяину года, Тигру?
Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram показала топ идей для новогодних причесок, с которыми вы будете настоящей звездой вечера! Тем более что эти укладки - самые быстрые и простые.
Стилист предложила свой топ-5 самых простых идей с прическами. "Они пригодны и в пир, и в мир, как говорится, и еще их можно сделать самой, не прибегая к услугам специалистов. Конечно, если позволяет длина волос (для тех, у кого короткие, можно уложить феном и гелем - и на этом все)".
Раньше стилист показала, какая обувь на плоском ходу будет особо популярна этой зимой.