З сюрпризами: синоптик розповіла, якою буде зима в цьому році

Погода зимою в Україні не буде суворою і холодною. Зимові місяці цього року обіцяють бути аномально теплими, наприклад, як і в минулому році. Такий прогноз озвучила завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

"За прогнозами світових кліматичних центрів очікується, що середня температура за сезон може бути на 2 градуси вище, ніж на початку цього століття. Такий же прогноз давали і минулого року. Але є деякі нюанси", – розповіла Балабух "Обозревателю".

На погодні умови в Україні надасть безпосередній вплив холодна течія в тропіках Тихого океану. Експерт також не виключила погодні сюрпризи у вигляді морозів посеред аномально теплої зими.

"Коли воно розвивається, то спостерігається похолодання. І воно впливає на загальну циркуляцію атмосфери. В результаті це призводить до того, що посилюються меридіональні процеси над Європою. Це призводить до того, що може бути дуже тепло як для зими. Але можуть бути і вторгнення холодного повітря. Тому короткочасні морози не виключаються", – попереджає кліматолог.

Балабух повідомила, що цієї зими Україна буде відчувати дефіцит опадів, як і минулої зими.

"Ми бачимо, що у нас почався дуже серйозний посушливий період. З травня минулого року атмосферна посуха перейшла в гідрологічну. Короткочасні опади змінили ситуацію тільки на заході України. А на сході ситуація не змінюється. Сподіватися на великі опади не доводиться. І навіть якщо вони будуть, вони не перекриють дефіциту води, який вже сформувався", – розповіла Балабух.

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