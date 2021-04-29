Сироватки будуть працювати в 300 разів краще: косметолог розкрила незамінний б'юті-засіб

Сироватки будуть краще проникати в шкіру, волосся почне краще рости - і все це завдяки одному-єдиному б'юті-гаджету - мезороллеру.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.

Мезороллер - ролер з маленькими голками, які створюють на шкірі мікропроколи. І в ній запускається самовідновлення і вироблення колагену, написала Яна.

"Результат: шкіра щільніше, більш пружна і зморшки менш помітні. А якщо використовувати мезороллер з сироватками, вони проникають в 300-400 разів краще", - шокувала косметолог.

Проблеми, які вирішує мезороллер:

фляки

зморшка

гіперпігментація

розтяжки (свіжі)

випадання волосся.

Мезороллер не варто використовувати при активних запаленнях, грибкових інфекціях, розацеа, псоріазі, екземі, діабеті і під час вагітності, нагадала Яна.

Щоб шкіра сяяла! (фото: pexels.com)

"У нього буває різна довжина голок: 0,5 мм - для "новачків", скорочує дрібні зморшки і постакне; 1 мм - для "профі", зменшує глибокі зморшки, пігментацію, рубці і допомагає стимулювати ріст волосся. Для волосся і тіла ця довжина краще", - розповіла Фоксі.

Як користуватися мезороллером для шкіри обличчя

1. Очистіть шкіру.

2. Обробіть ролер хлоргексидином (можна хвилин 10 потримати в розчині).

3. Нанесіть на обличчя сироватку з мінімальним і хорошим складом. Якщо завдання усунути зморшки - з пептидами, зволоження - з гіалуроновою кислотою, пігментація - з вітаміном С (! у некислій формі).

4. Розділіть шкіру на ділянки (лоб, ніс і т. д.) і катайте ролер вертикально, горизонтально і діагонально в кожному напрямку (разів по 5).

5. Після процедури нанесіть ту ж сироватку. Можна закрити легким (!) кремом без активів (вітаміну С, кислот, ретиноїдів, ніацинаміду).

Як користуватися мезороллером для волосся

1. Вимийте волосся шампунем і промокніть рушником.

2. Розділіть волосся на проділи, нанесіть по проділах сироватку (з пептидами, є спеціальні для волосся) і катайте 2-5 разів.

3.Після процедури знову нанесіть сироватку.

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"Мезороллер розрахований на 12 застосувань, після голки сточуються. Впав ролер - непридатний. Для ефективності використовуйте ввечері раз в 7-10 днів. Уникайте запалень, родимок і бородавок", - нагадала Яна.