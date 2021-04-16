Без таблеток: нутриціолог розповіла, як полегшити хворобливу менструацію

"Народилася жінкою - терпи!" - установка, яка міцно засіла в головах багатьох. Тож вони роками мучаться від хворобливих менструацій, думаючи, що це норма. Але це - не норма. У нормі місячні повинні проходити майже непомітно.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.

Катерина розповіла, що під час місячних у здорових жінок, у яких усе в порядку з гормонами, можуть проявлятися слабкі тягнуть відчуття в перші 1-2 дні.

"Не більше того! Якщо ж вам не допомагають навіть знеболювальні, обстежтеся на предмет ендометріозу / аденоміозу. Якщо не виявили ні того, ні іншого (ура!), а місячні болючі, можна допомогти собі простими натуральними способами", - порадила нутриціолог.⠀⠀

Місячні повинні проходити непомітно, не порушуючи вашого ритму (фото: pexels.com)

Під час менструації, розповіла Катерина, відбувається відшарування слизової матки. Щоб це сталося, тіло виробляє простагландини, які стимулюють скорочення матки, звільняючи її від цього шару. Біль виникає, якщо простагландинів виробляється занадто багато.

"Простагландини також утворюються в ряді імунних реакцій при запаленнях. Тому, щоб стабілізувати їх, ми застосовуємо ті ж засоби, що і для стабілізації роботи імунітету (протизапальні)", - розповіла Йенсен.⠀

"Простагландинові" болі можна придушити знеболюючими, але є й інші, натуральні, рішення, розповіла Катерина.

Натуральні способи для полегшення хворобливих місячних

Прийняти магній

Допомагає знизити рівень простагландинів, а також розслабляє мускулатуру, знижуючи больові відчуття. Відмінно працює і як підтримуючий засіб, і як терміновий захід для зняття болю.

Прийняти цинк

Використовується як імуномодулятор, в тому числі для полегшення болю при ендометріозі. Також цинк показав відмінні результати у зменшенні "простагландинового" болю.

Використовувати куркуму при приготуванні їжі

Куркумін, що міститься в куркумі, - це протизапальний засіб, він знижує виробництво простагландинів і допомагає зменшити рясність місячних.⠀

Прийняти Омега-3 з риб'ячого жиру

Може знижувати інтенсивність менструальних болів до 30% після 2 місяців застосування (за рахунок протизапальних властивостей)!. Краще застосовувати риб'ячий жир, а не рослинні джерела.