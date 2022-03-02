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Танцюємо - значить живемо: кілька відео з танцюючими воїнами ЗСУ

Автор: Сергій Кулик

Наші солдати відважно захищають Україну та її жителів, відбиваючи атаки російських загарбників. Свої успіхи на фронті деякі захисники відзначають танцями.

Відповідні відео вони викладають в соцмережах.

Крім своєї захисної функції, наші військові примудряються ще заряджати оптимізмом українських жителів, створюючи відповідні ролики. За останніми даними національного опитування, близько 80% населення готові особисто захищати свою країну.

@alexhook2303 # # #Топ #ЗСУ #Річка #славаукраїні #украинатикток #Армія #ООС Queen of the Night (Film Version) - Whitney Houston

Музика у відео звучить різна, від Майкла Джексона до сучасних техно-ритмів.

@alexhook2303 # # #Топ #ЗСУ #Річка #украинатикток #славаукраїні #Армія #ООС #вогонь πρωτότυπος ήχος - Giannis Karaolis

@krasnogradskiy #зажигательныйтанец #танець #когдахолодно оригінальний звук-Dima Krasnogradskiy

@alexhook2303 # # #Топ #Річка #ЗСУ #славаукраїні #украинатикток #Армія #ООС # #вогонь #Топ Originalton - Hi

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