Що не так з тілесними колготками: стиліст розповіла, чому вони - антитренд

Квітень - ще трохи і темні щільні колготки не актуальні. Нам би, по-старинцці, переходити на тілесні, та ось біда - вони в опалі!
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
"З кожної "модностильного" праски кричать про те, що тілесні колготки - табу і носити їх - розписатися у відсутності смаку. Поділюся своїм ставленням до цього питання. На істину не претендую, але позицію аргументую. А де поставити кому у фразі "носити не можна викинути", вирішувати вам, в тому числі", - написала Волкова.⠀
Зараз вже складно згадати людину, яка першою сказала, що тілесні колготки - це модна біда, написала Тетяна.
"Більше ніж впевнена, що далі фразу вирвали з контексту і понесли в маси, забувши про здоровий глузд", - сказала стиліст.⠀
Головна претензія до тілесних колготок - вони погано імітують голі ноги, розповіла Волкова.
"Занадто щільні сидять, як обгортка на сосисці, невірно підібраний колір змушує ноги жити "окремим від тулуба життям". А ще вони часто блищать і перетягують на себе увагу на фото", - продовжила стиліст.⠀
"Але! Навіть в +15 ходити з голими ногами якось холодно!.. А ще на початку весни у більшості жінок вони синюватого відтінку і лущаться... І жінки, які стежать за модою, встають перед вибором. Надіти тілесні колготки і здатися оточуючим відсталою від життя куркою (адже сказали ж, що це модний жах!) або лякати цих же оточуючих втомленими від зими ногами і ще й попу відморозити. Ну, є ще один варіант - взагалі з березня до серпня спідниці не носити", - написала Тетяна.⠀
Так носити тілесні колготки чи не варто? Думка Волкової: звичайно, носити!
"І не слухати модних гуру, які творять для модних журналів і подіумів. У реальному житті все трохи інакше. Але вибирати варто "правильні" колготки".
2. В тон рук.
4. Не носіть їх з взуттям з відкритим носом.
4. Відмовтеся від колготок із дивними принтами, якщо ви не школярка.
Які тілесні колготки можна носити, а які не варто (фото: instagram.com/tatvolkova)
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